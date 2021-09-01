Обряд на смерть: проклятая после появления у Малахова актриса слегла и ничего не ест

Звезда многосерийных картин "Цыган" и "Возвращение Будулая" Софья Тимофеева перестала появляться на публике, оборвала все рабочие и приятельские контакты. Знакомые артистки бьют тревогу. Ходят слухи, что 76-летнюю актрису из дома не выпускает супруг.
Журналистам удалось связаться с мужем звезды экрана Вячеславом Бобриком. По словам мужчины, его избранница действительно стала затворницей. Всему виной серьезные проблемы со здоровьем.
В прошлом году, как рассказал Бобрик, Тимофеева участвовала в съемках программы телеканала "Россия 1" "Привет, Андрей!", которую ведет известный шоумен Андрей Малахов. На записи передачи Софья Алексеевна встретилась с людьми, которые отнеслись к ней с большой завистью. С тех пор самочувствие артистки резко ухудшилось. Вячеслав Бобрик уверен, что на его жену навели порчу.
"Подозреваем, что ее сглазили", – сказал он репортерам.
Софья Тимофеева недавно совсем слегла – она не может самостоятельно ходить и практически ничего не ест. Звезду картины "Возвращение Будулая" терзают сильные боли, которые не могут унять ни уколы, ни мази. "Невралгия грудной клетки", – поведал Бобрик. На этом беды Тимофеевой не закончились – она начала терять память.
Сама Софья Алексеевна уверена, что ей сделали цыганский обряд на смерть, прокляли. "Я уже умерла", – сказала актриса.
Тимофеева призналась, что боится выходить из дома. Артистка может упасть, а сил подняться у нее не хватит. Знаменитость подчеркнула, что всегда вызывала зависть у коллег.
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