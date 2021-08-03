Учеба дочек в элитной школе обойдется Деревянко в 1,5 миллиона рублей

Звезда сериалов "Домашний арест" и "Беспринципные" воспитывает двух дочек. В этом году старший ребенок Павла Деревянко, Варвара, пойдет в пятый класс, младшая девочка, Александра, впервые сядет за школьную скамью.
Артист и его бывшая жена Дарья Мясищева решили отдать наследниц в элитную подмосковную школу. Экс-супруги побывали на экскурсии в учебном заведении и, по слухам, уже заключили контракт. За обучение одного ребенка учреждение просит 750 тысяч рублей в год. Павлу Деревянко придется заплатить за двоих – полтора миллиона.
Школа, в которую будут ходить Варвара и Александра, называется "Искатели". Находится заведение в Московской области, в поселке Лапино. В учреждении детям создают все условия для комфортного обучения: в классах по десять человек, аудитории оснащены по последнему слову техники, есть пространства для отдыха и творчества. Ученики здесь не обязаны носить форму.
Отметим, Павел Деревянко собственные школьные годы вспоминает с ужасом. Будущая знаменитость училась через пень-колоду. Павла хотели оставить на второй год. В итоге после девятого класса Деревянко пошел в училище. С начальным профессиональным образованием у артиста тоже не сложилось: он пробовал выучиться на кулинара, на медика, ходил на курсы парикмахеров, но нигде не прижился. Позднее Павел Деревянко пытался получить аттестат о полном среднем образовании в вечерней школе, но и тут потерпел неудачу.
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