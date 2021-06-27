"Желание было мощное!": голый Деревянко валялся на траве с бывшей женой

Российский актер удивил поклонников взлетами и падениями в личной жизни. Оказалось, что он вошел в одну реку дважды.

В декабре прошлого года Павел Деревянко объявил, что разводится с супругой Дарьей Мясищевой после десяти лет брака. После того, как семья развалилась, на актера обрушилась волна негатива. Павла Деревянко называли изменщиком и обвиняли в блуде.

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Однако, по словам самого Деревянко, расстаться захотела именно жена. При этом он не стал отрицать, что по натуре он полигамен, и это якобы у мужчин от природы.

После развода звезда "Домашнего ареста" опустился морально. У него началась депрессия, он ходил к психологам и пил таблетки.

Наконец в жизни Павла Деревянко настала светлая полоса. В своем "Инстаграм" он показал фото, на котором предстал вместе с бывшей женой и дочерьми. При этом одежды на них на фото видно не было. Судя по всему, во время аномальной жары актер и семейство проводят время у воды.

Деревянко отметил, что они с супругой смогли сохранить дружеские отношения. Он воспитывает детей вместе с бывшей супругой и активно участвует в их жизни.

Павел Деревянко рассказал, что дочь Саша захотела идти в первый класс в этом году, хотя по возрасту было еще рано. "Желание было мощное", – рассказал актер.