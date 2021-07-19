Звезду экрана депортируют из страны за глумление над карантинными мерами

Знаменитость записала резонансное видео.

Известная британская медиаперсона и обозревательница Кэти Хопкинс приехала в Австралию, чтобы сниматься в телесериале. Поселившись в одном из отелей, 46-летняя звезда экрана записала ролик, который быстро стал резонансным.

На кадрах, размещенных в "Инстаграм", Хопкинс насмехалась над карантинными мерами, принятыми в стране. Кэти заявила на камеру, что ожидает, когда сотрудники гостиницы принесут ей ужин под дверь. Британка собиралась напугать служащего, появившись перед ним обнаженной и без маски. Covid-19 обозревательница называла "величайшей мистификацией в истории человечества".

К обсуждению Кэти Хопкинс и ее нашумевшего видео в соцсети подключился даже министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс. В эфире популярного утреннего шоу глава ведомства отметила, что британка этим глумлением дала "пощечину всем австралийцам", которые ответственно соблюдают локдаун. Поведение Кэти министр назвал неприемлемым и обещал депортировать ее из страны, что впоследствии и было сделано. Кроме того, Хопкинс была оштрафована на тысячу долларов и лишилась визы.

“Тот факт, что она там хвасталась тем, что нарушила карантин, был ужасен”, – сказала Карен Эндрюс.

Случай с Кэти Хопкинс вызвал у австралийцев массу вопросов. Народ не понимает, как британка попала в страну, когда 30 тысяч ее граждан не могут вернуться домой из-за рубежа. Сейчас Австралия ограничила въезд даже для своих подданных. Как оказалось, для знаменитостей государство сделало исключение, чтобы стимулировать развитие сферы развлечений.