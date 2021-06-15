Измены, смерть сына и чувство вины: актер фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" покаялся перед Корчевниковым

Актер Валентин Смирнитский потерял единственного ребенка.



Актер сериала "Последняя встреча" и фильма "Д’Артаньян и три мушкетера", рассказал, почему рухнул его второй брак. Валентин Смирнитский был женат на Ирине Коваленко, которая работала переводчиком.

Валентина и Ирину свел общий друг. Коваленко на момент знакомства с артистом, воспитывала дочку от прошлых отношений. В 1974-м актер и переводчица стали мужем и женой, в том же году у пары родился общий сын Иван.

Первое время в семье царила идиллия. Ирина принимала Валентина и его профессию, на многое закрывала глаза. Со временем позиция Коваленко изменилась. Она стала прямо говорить о том, что ее беспокоит. Смирнитский и Коваленко начали конфликтовать. Супруги скандалили на глазах у сына. "Что-то ей не нравилось, что-то мне не нравилось", – рассказала звезда фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" телеведущему Борису Корчевникову.

У Коваленко появились романы на стороне. Смирнитский тоже изменял жене. Обоюдная неверность поставила крест на отношениях супругов. Когда случился развод, сын пары Иван остался с мамой. "Я упустил его из родительского внимания", – покаялся перед Кочевниковым артист. Смирницкий не скрывает, что наследник рос без него.

Иван Смирнитский скончался в 2000 году, не дожив до 27-го дня рождения. Сын звезды ленты "Д’Артаньян и три мушкетера" был наркозависим и умер от передозировки.

Валентин Смирнитский винит себя в смерти отпрыска. Актер слишком поздно узнал о проблемах сына и не смог спасти его.