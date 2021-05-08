Звезда "Улиц разбитых фонарей" убита горем из-за смерти близких

Российский актер Александр Лыков переживает личную трагедию. Беда случилась из-за коронавируса.

Накануне Дня Победы на экраны вышло кино Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев". Одну из главных ролей сыграл Александр Лыков.

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Как выяснилось, у актера в семье тоже была непростая военная история, связанная с лишениями и трудностями. И именно история семьи помогла ему недавно пережить большое горе.

Актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Лыков недавно потерял троих друзей из-за ковида. Причем это произошло практически сразу. Умерли один за другим. Сначала скончался их сторож, потом жена отца актера, а потом и мать его жены. Помимо этого у его дочери Екатерины обнаружились осложнения после этого коварного недуга. Все это наложило тяжелый моральный отпечаток на родных актера и на него самого.

Справиться с депрессией и не сдаться помогла сила духа и пример предков. Александр Лыков и его семья вспомнили, как жили их деды и прадеды, с какими трудностями им приходилось сталкиваться. Тогда они решили, что раскисать нельзя.

Его бабушка одна растила детей. Другая и вовсе в голодное время пыталась хоть как-то раздобыть крошку хлеба. Семья жила на Кубани в самое тяжелое время. При этом люди умудрялись сохранять любовь и теплые отношения, да еще и жили дружно, не то, что сейчас, сказал 59-летний актер в беседе с "Вечерней Москвой".







