Продолжение следует: чем закончился второй сезон сериала "Ничто не случается дважды"

Главные герои фильма время Вадим Огнев и Маша Богданова успели полюбиться публике. Действие картины происходит через девять месяцев после событий первого сезона.
Любовь Вадима Маша очень похожа на погибшую Катерину Богданову. У пары на свет появляется наследница Катя, но семья распадается. Героиня играет свадьбу с новым избранником, а ее экс-супруг крадет дочь из клиники.
Мужчину объявили в розыск. Когда девочке исполняется семь лет, они с отцом селятся на экзотическом острове. Огнев прекращает связи с криминалом и посвящает себя благотворительности.
Однажды Богданова узнает, где живут ее бывший муж с ребенком, и не говоря ничего своему избраннику Борису, едет к ним. Между бывшими супругами вновь вспыхивает любовь. Катя же считает, что ее мама скончалась. Девочка хочет свести своего отца с местной учительницей танцев Феломеной.
Вадима находят полицейские. Видя, что родителя на лодке увозят стражи порядка, его дочь кидается в море и начинает тонуть. Вадим кидается в воду, чтобы ее спасти, но в этот момент правоохранители стреляют в него. Богданова спасает любимого и наследницу. Семья уплывает на яхте Вадима. Не распутаны сюжетные линии и других героев фильма.
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