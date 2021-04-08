"Я была в безумии. Я орала": звезда сериала "Склифосовский" откровенно о борьбе с раком

Исполнительница роли медсестры Фаины в сериале "Склифосовский" была замужем за актером Сергеем Кудрявцевым. Коллега по цеху красиво ухаживал за Ириной Основиной. По словам артистки, между ними сразу возникло притяжение.
Кудрявцев, как рассказала Основина, был добрым, но слабым человеком. Его надо было направлять. Именно благодаря Ирине Сергей начал сниматься и добился определенных успехов в профессии. К сожалению, рак все перечеркнул.
Кудрявцев боролся с онкологией семь лет. Болезнь не отступала, врачи ничего не могли сделать.
"Его из больницы из одной уже выпроводили", – рассказала Ирина, заливаясь слезами в студии шоу "Судьба человека". Сергей опустил руки. Основина сдаваться не собиралась. Она заставила избранника обратиться в другое медицинское учреждение, опять показаться врачам. Затем были бесконечные поездки по клиникам в том числе и платным, актриса до последнего была уверена, что недуг удастся победить.
"Я была в безумии. Я орала, когда он умирал: "Я его еще подниму, я его еще подниму", – вспомнила звезда сериала "Склифосовский".
Из очередной больницы Сергея Кудрявцева выписали умирать. Основина отвезла мужа в хоспис, так как ей необходимо было вернуться на съемочную площадку. Буквально на следующий день Ирина узнала о смерти избранника.
"Было очень тяжело наблюдать в течение многих лет постепенное умирание. Я не понимала, как бороться", – призналась Ирина Основина телеведущему Борису Корчевникову.
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Антонина
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