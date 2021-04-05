"Нам враги не нужны": Охлобыстин выпилил ушат помоев на Первый канал и "Россию 1"

Звезда сериала "Интерны" призналась, что давно не смотрит телевизор. Исключение Иван Охлобыстин делает только для канала ТНТ, в эфире которого идут проекты с его участием. По словам знаменитости, он смотрит на себя не для того, чтобы полюбоваться, а делает своеобразную работу над ошибками. Проверяет, не опозорился ли он в кадре.
Охлобыстин подчеркнул, что другие крупные телеканалы принципиально игнорирует. Иван негативно относится к Первому каналу и его конкуренту "России 1", он с удовольствием бы приложил руку к их закрытию. Артист считает, что они вредят нации, способствуют неправильному воспитанию народа.
"Нам враги не нужны, у нас есть Первый канал", - вылил ушат помоев на телевизионщиков Иван.
Не нравится звезде сериала "Интерны" и то, что показывают на НТВ и СТС. Артисту не близок контент этих телеканалов.
Охлобыстин добавил, что был рад закрытию шоу "Дом-2". Артист давно мечтал, чтобы телестройку убрали с ТНТ. Реалити-шоу Иван назвал "собачьей выставкой". Между тем актер понимает девушек и парней, которые снимались в "Доме-2". Шоу, как замелил он, выполняло функцию социального лифта для пытающихся выбраться из нищеты ребят. Не осуждает Охлобыстин и тех, кто когда-то придумал скандальное реалити.
Иван Охлобыстин не верит, что перезапуск "Дома-2" на телеканале "Ю" пойдет проекту на пользу. Большая часть аудитории, считает звезда "Интернов", отпадет, так как телестройка всем надоела. Ко всему прочему артист охарактеризовал телеканал "Ю" как "такой кислый".
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