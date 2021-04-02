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Сериалы
Таких размеров нет: растолстевшую почти до трехзначного числа Пермякову из "Интернов" выпроводили из магазина

Таких размеров нет: растолстевшую почти до трехзначного числа Пермякову из "Интернов" выпроводили из магазина

Светлана Пермякова сильно поправилась. Актриса сериала "Интерны" опасается за собственное здоровье.
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Светлана Пермякова призналась, что за карантинный год набрала лишние килограммы. Знаменитость стала больше на пару размеров, а ее вес приблизился к трехзначному числу.

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Звезда сериала "Интерны" теперь испытывает неловкость и обиду, когда приходит в магазин за нарядами. "Практически с порога мило улыбающиеся девушки-продавцы выпроваживают тебя взглядом", – пожаловалась Пермякова. Консультанты сразу понимают, что Светлана не найдет своего размера на вешалках. Вдвойне горько, по словам Пермяковой, осознавать, что совсем недавно именно в этих отделах она находила для себя отличные вещи.

Знаменитость опасается за собственное здоровье. 49-летняя Пермякова понимает, что скоро ее настигнет "переходный дамский возраст". Кроме того, лишний вес чреват болезнью суставов, сердечными проблемами и нарушением углеводного обмена. От сахарного диабета, к слову, умер папа Светланы.

Актриса сериала "Интерны" призналась, что растолстела на карантине. Гастролей и съемок практически не было. Пермякова сидела дома, перемещаясь только от телевизора к холодильнику. Родственники и любимый мужчина осторожно намекают Светлане, что пора что-то менять. Сама артистка тем временем уже начала делать первые шаги к похудению, обратившись к специалистам.

Пермякова утверждает, что знает, как сбрасывать вес без изнурительных тренировок и голоданий. Знаменитость дважды скидывала по 15-20 килограммов. Звезда "Интернов" отметила, что совсем избавляться от пышных форм не собирается. Ей важно, чтобы сохранился ее индивидуальный актерский шарм.

Светлана Пермякова поведала, что в Сети вот уже много лет мошенники, ссылаясь на ее имя, продают чудо таблетки для похудения. Между тем сама актриса никогда не принимала никаких "суперсекретных" препаратов. Пока управы на аферистов звезда сериала "Интерны" найти не может.

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Кадр из сериала "Интерны" (2010-2017)
Автор: 2 апреля 2021, 11:51 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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