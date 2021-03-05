Внебрачный сын? Известный актер высказался о родстве с Охлобыстиным

Зрители давно обсуждают сходство актера Дмитрия Лысенкова с Иваном Охлобыстиным. Звезда сериала "Домашний арест" прокомментировала слухи о родстве с артистом.

38-летний актер Дмитрий Лысенков построил довольно успешную карьеру. Он снимался во многих популярных проектах, например, сериалах "Шторм", "Домашний арест", "Мажор" и других. Между тем ходят слухи, что у артиста отличные связи в индустрии. Дескать, он является внебрачным ребенком Ивана Охлобыстина.

Над подобными сплетнями сам Дмитрий Лысенков смеется. По словам артиста, Охлобыстин не может быть его отцом хотя бы потому, что разница в возрасте у них всего 16 лет.

"С Иваном Охлобыстиным мы знакомы, но родственных связей нет", – сообщил в свежем интервью Лысенков.

Иван вспомнил, как однажды на съемках какие-то люди приняли его за сына Охлобыстина. Кроме того, в Сети очень популярен запрос о их возможном родстве. Артист с юмором отметил, что это заблуждение, возможно, способствует его карьере. Дмитрий встречал Ивана всего однажды, в проекте "Кино на сцене".

По словам звезды сериалов, его папа – Олег Константинович Лысенков. Отец артиста – геодезист-топограф, а мама занимается маникюром и эпиляцией. Дмитрий Лысенков подчеркнул, что внешне похож на родительницу.

Актер женат на коллеге по цеху, Марии Зиминой. Влюбленные познакомились в Александринском театре десять лет назад и с тех пор не расставались. Супруги воспитывают двух дочерей – девятилетнюю Софью и пятилетнюю Алису.