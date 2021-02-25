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"Страстная любовь": Асмус заявила о "срастании" с женатым Охлобыстиным

"Страстная любовь": Асмус заявила о "срастании" с женатым Охлобыстиным

Кристина Асмус. Фото: www.instagram.com/asmuskristina/
Кристина Асмус последнее время все чаще стала обращаться к воспоминаниям. Накануне в личном блоге звезда "Текста" рассказала о приступе ностальгии, который случился с ней на днях.
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По словам артистки, недавно она вновь работала в павильоне, где снимали "Интернов". Для начинающей актрисы этот сериал стал отправной точкой в карьере. Как отметила девушка, для нее, студентки, это была первая серьезная роль, головокружительные гонорары и настоящая школа жизни.

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Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Кристина Асмус призналась, что на площадке с ней случились невероятные вещи. "Страстная любовь, переросшая в дружбу с коллегой. А еще ментальное срастание с Иваном Охлобыстиным", – отметила актриса. Девушка добавила, что знаменитый артист стал для нее по-настоящему близким другом и наставником.

Правда, как отметила Кристина Асмус, были и негативные моменты. Например, ее заразили подкожными клещами. Через общие кисти на лицо девушке занесли 16 видов паразитов. С тех пор, по словам актрисы, кардинально изменился ее подход к уходу за кожей – она перестала умываться водой и пользоваться кремами.

Впрочем, Кристина Асмус с теплотой вспоминает период съемок в "Интернах". В павильоне на Подъемной улице у артистки произошло много судьбоносных событий и было принято немало важных решений.

Напомним, Иван Охлобыстин счастливо женат уже больше 25 лет на актрисе Оксане Арбузовой. У пары шестеро детей. Также артист является крестным отцом более 50 детей.

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Автор: 25 февраля 2021, 12:48 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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