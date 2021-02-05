Михаил Ефремов "пропал" после слухов о побеге за границу с припрятанными деньгами

Приятель регулярно посылал артисту письма в исправительную колонию № 4 "Алексеевка". С недавних пор отправленные туда послания возвращаются с пометкой "убыл". Близкие Михаила Ефремова не понимают происходящего. Они не знают, куда пропала звезда кино и сериалов.
По словам приятеля, знаменитость не так давно переболела простудой. В последнем письме Ефремов писал, что ему уже лучше. В тюрьме Михаил Олегович смотрит сериал, в котором снимался. После отбоя они всем отрядом знакомились с теленовеллой.
"А сейчас пришел ответ из ФСИН – о том, что письмо не вручено, так как "адресат убыл в другое учреждение", – сообщил журналистам друг Ефремова, который попросил не называть его имени. Приятель артиста, полагает, что в исправительном заведении, возможно, случился какой-то сбой.
Как писали "Дни.ру", ранее экс-адвокат знаменитости Эльман Пашаев заявил, что Михаил Ефремов скрывал внушительную сумму от жены Софьи Кругликовой. Дескать, знаменитость не доверяет избраннице.
Как заявил Пашаев, Кругликова поссорилась с Ефремовым из-за того, что последний не дает ей доступ к средствам, которые хранятся в ячейке в банке. По информации экс-адвоката, Михаил Олегович спрятал там сотни миллионов.
Параллельно с этим заявлением появились слухи о том, что Михаил Ефремов панирует сбежать за границу. После освобождения знаменитость отправится на ПМЖ в другую страну.
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