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Михаил Ефремов

Михаил Ефремов "пропал" после слухов о побеге за границу с припрятанными деньгами

Михаил Ефремов. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Близкий друг потерял связь с актером. Мужчина обеспокоен тем, что отправленные Михаилу Ефремову письма возвращаются обратно непрочитанными.

Продолжение: Зэк Ефремов выгнал адвоката и устроил скандал: Решил сэкономить

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Приятель регулярно посылал артисту письма в исправительную колонию № 4 "Алексеевка". С недавних пор отправленные туда послания возвращаются с пометкой "убыл". Близкие Михаила Ефремова не понимают происходящего. Они не знают, куда пропала звезда кино и сериалов.

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 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

По словам приятеля, знаменитость не так давно переболела простудой. В последнем письме Ефремов писал, что ему уже лучше. В тюрьме Михаил Олегович смотрит сериал, в котором снимался. После отбоя они всем отрядом знакомились с теленовеллой.

"А сейчас пришел ответ из ФСИН – о том, что письмо не вручено, так как "адресат убыл в другое учреждение", – сообщил журналистам друг Ефремова, который попросил не называть его имени. Приятель артиста, полагает, что в исправительном заведении, возможно, случился какой-то сбой.

Как писали "Дни.ру", ранее экс-адвокат знаменитости Эльман Пашаев заявил, что Михаил Ефремов скрывал внушительную сумму от жены Софьи Кругликовой. Дескать, знаменитость не доверяет избраннице.

Как заявил Пашаев, Кругликова поссорилась с Ефремовым из-за того, что последний не дает ей доступ к средствам, которые хранятся в ячейке в банке. По информации экс-адвоката, Михаил Олегович спрятал там сотни миллионов.

Параллельно с этим заявлением появились слухи о том, что Михаил Ефремов панирует сбежать за границу. После освобождения знаменитость отправится на ПМЖ в другую страну.

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Автор: 5 февраля 2021, 16:59 Источник: "Московский Комсомолец" ✓ Надежный источник
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