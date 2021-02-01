"Уже привык взвешивать еду": звезда сериалов Дмитрий Пчела пытается сохранить форму

36-летний артист в этот раз предстает в роли бизнесмена, который ложью разрушает собственную семью. В жизни же Дмитрий Пчела вовсе не такой. Он примерный муж и отец.
Из увлечений актер очень любит лыжи, на которых катается по Ботаническому саду. Тренируется звезда сериалов и в тренажерном зале.
Благодаря спорту артист находится в прекрасной физической форме. Он отметил, что это важная часть его жизни. Много внимания Дмитрий Пчела уделяет и питанию. Они с тренером рассчитали нужное количество белков, углеводов и жиров.
"Уже привык взвешивать еду и записывать количество съеденных калорий. Секрет только один: хочешь выглядеть хорошо и приобрести спортивную форму, – занимайся, не жалея себя", – поделился Дмитрий Пчела.
Артист исполнил в сериале "У каждого своя ложь" роль молодого амбициозного предпринимателя Алексея Лапшина, строительная компания которого выходит на новый уровень. Бизнес растет, ставки повышаются.
Единственная проблема – болезнь любимой жены Лизы, которую играет Ольга Павловец. Она не может иметь детей. Он любит супругу, но в какой-то момент ставит работу выше семьи. И тогда у Алексея появляется своя ложь, которая приводит к разрушению брака.
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