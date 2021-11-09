Ушла в монастырь к буддистам: как экс-жена изменника Ефремова пережила развод

В 2015 году актер Никита Ефремов развелся с коллегой по цеху Яной Гладких. Брак знаменитостей просуществовал всего год с небольшим. Поговаривают, что причиной краха семьи стала неверность Ефремова. Еще до расторжения брака актер, ничуть не смущаясь, приходил на встречи с друзьями не с женой, а с другими девушками.
Развод стал большим ударом для звезды сериала "Чиновница" Яны Гладких. Чтобы залечить душевные раны, актриса на месяц уехала в буддийский монастырь. В святом месте Яна на десять дней дала обет молчания.
В свежем интервью Яна Гладких призналась, что жизнь в общине монахов – это очень крутой опыт. По словам знаменитости, побывать в буддийской святыне надо всем, вероисповедание здесь значения не имеет.
В монастыре актриса глубоко погрузилась в себя. Актриса провела большую работу над собственным внутренним миром, чтобы обрести гармонию.
"У каждого из нас случается интоксикация негативными эмоциями, проблемами, и классно иметь возможность от этого отстраниться", – рассудила Яна.
Также Яна Гладких порассуждала о любви и прощении. Знаменитость считает, что ранить может не только предательство и измена. Близкий человек может "убить" всего лишь словом. Эту мудрость звезда "Чиновницы" вынесла из своих первых серьезных отношений.
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