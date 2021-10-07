Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

"Пил на записях программ": знаменитый ведущий Первого канала оказался алкашом
"Торчит же": обнажившийся Панин неудачно прикрылся доской
Единственная дочь Удовиченко переживает из-за большой потери
"Большое несчастье": известный режиссер сообщил печальную новость о Чулпан Хаматовой
партнеры
Четверг
7 октября
Лента новостей
10:23
Как у МакSим? Сведения о состоянии Гаркалина в реанимации вызвали шок
10:08
Дети подверглись жуткой травле из-за певицы Валерии
10:01
Новикова о ночных утехах затейника Задорнова с толпой проституток: Собрал всех б***й
09:51
Жаждущий любви Басков заговорил об интимном: Физиологические потребности можно удовлетворить
09:25
Дали два года: как живет Лавров из сериала "След" спустя полгода после нападения на автоинспектора
09:25
"Он очень хороший": с кем встречается Вера Новикова после второго расставания с Сергеем Жигуновым
09:03
Разницы нет: худрук МХАТа уравнял Валерию с Бузовой после громкого скандала
09:02
Дочь Кончаловского сообщила о пополнении: Родила
08:41
Гниющую заживо Алису Аршавину застукали с новым мужчиной
06:43
Владимиру Путину 69: как президент отмечает свой праздник последние 10 лет и что он будет делать сегодня
04:17
К чему снится космос
02:36
Мясное искушение: любимый рецепт Ларисы Гузеевой
00:14
Праздник Мирожской иконы Божией Матери: традиции и приметы 7 октября
21:49
В Зеленограде при столкновении двух машин пострадали люди
21:33
"Это замечательно!": Агутин и Варум заставили дочь вкалывать за гроши
21:03
Зверски избившие мужчину в московском метро уже привлекались к ответственности
20:31
В Можайске мужчина упал в ливневый колодец
20:18
В Европарламенте хотят отправить Лукашенко под трибунал: К нему надо относиться, как к бывшему президенту
20:03
Остановилась продажа: эксперт назвал рост цен на газ в Европе проблемой для российского бюджета
19:59
Рудковскую назвали клоунессой и отправили на трассу
19:46
В Техасе неизвестный открыл стрельбу в школе
19:22
Зеленский попал в антирейтинг политиков-лжецов
19:14
Пышке из "Дома-2" вспороли брюхо перед камерой: Совсем разжирела
18:50
Шаляпин раскрыл детали контракта с умершей женой-миллионершей
18:28
Под Москвой ребенок погиб в ДТП
18:27
Эксперт рассказал о вероятности роста цен на бензин в России
18:15
Меган Маркл и принца Гарри лишили королевского наследства
17:58
"Дочь моя уже не хочет жить": разведенка Терешина оказалась в тяжелом положении
17:53
Политолог Золотарев о "черной метке" Зеленскому от Запада: Список грехов можно продолжать
17:53
Режиссер "Игры в кальмара" раскрыл детали сюжета второго сезона
17:19
Приняла ислам: Бросившая ребенка Решетова обратилась к россиянам
17:13
"Не задави меня, любимый!": Волочкова отдала свой Mercedes новому мужчине
17:07
"Ждать нельзя": у звезды "Убойной силы" нашли опухоль на сердце
16:58
Audi Q5: предел и совершенство
16:38
Марина Федункив о финансировании пьянок мужа-наркомана: С другой женщиной куражился
16:34
Егор Крид начал брать с женщин деньги за раздевание
16:31
Снова жених: Сбежавший от Асмус Харламов круто изменил жизнь
16:17
Развлекающийся с мальчиками Цискаридзе сделал громкое признание
16:16
В челябинской психбольнице обнаружили труп пациента
16:00
"Они знают больше": дочь угасающего на глазах Гаркалина сделала пугающее заявление
15:57
Возвращение на экраны и проблемы с законом: как живет Михримах из "Великолепного века"
15:47
Володина рассказала о провокациях после скандала с Гузеевой на "Давай поженимся"
15:44
"Отклонение от нормы": как голые фотографии Панина повлияли на его дочь
15:44
Скрытную Маркл вывели на чистую воду: Обманула всю страну
15:38
"Что-то нездоровое": Варум поставила крест на сексе после 40 лет
15:36
Критическая стадия: госпитализированному с ковидом актеру Гаркалину стало хуже
15:22
Достойное наследство: Эрнсту от отца достался патент на уникальное изобретение
15:09
Лорак показала роскошное кольцо после горячих объятий с бывшим мужем
14:50
Солистка группы "Винтаж" встала на колени перед обнажившим ягодицы мужчиной: Сделаю это нежно
14:44
"Кидаются с голой грудью": Женившегося солиста "На-на" штурмуют поклонницы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Чтобы этой б*** тут не было!" Березин рассказал об отношении Пугачевой к неугодным артистам
Укутанная бабушка Пугачева ошарашила россиян: Радости больше нет
"Многие снова будут крутить у виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей
Игривая Пугачева на коленях вызвала оторопь: Ни попы, ни талии
Взбешенная Поргина публично влепила смачную оплеуху "грубиянке" Старостиной: Противно слушать!
"Напоминает детективный сюжет": Наталья Штурм не верит в смерть жены-миллионерши Прохора Шаляпина
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Дали два года: как живет Лавров из сериала "След" спустя полгода после нападения на автоинспектора

Дали два года: как живет Лавров из сериала "След" спустя полгода после нападения на автоинспектора

Какой приговор вынесли актеру и как он жил до происшествия на московской набережной?
прочитано 549 раз

44-летний актер Андрей Лавров знаком поклонникам и зрителям детективного сериала "След" как матерый капитан полиции Котов. В марте крепкий артист, КМС по троеборью, влип в скандал. В пьяном состоянии он угрожал холодным оружием автоинспектору. Как сложилась жизнь Лаврова после этой истории?

ПО ТЕМЕ

Звезда сериала "След" напала с ножом на инспектора в Москве

С детства будущий актер планировал заниматься музыкой, но на третьем курсе училища певец потерял голос и поступил в ГИТИС. Так после учебы Лавров вошел в состав театра «Бенефис», снова стал петь, а в 2000-х начал снимать с кино. В 2007 году карьера Андрея пошла вверх — он получил одну из главных ролей в сериале "След". Эта картина принесла ему быструю узнаваемость и известность.

Несколько лет назад Лавров активно занялся своей физической формой и пошел в спортзал, а весной этого года устроил шумиху на московской Котельнической набережной. Нетрезвый актер, с одним ботинком на ноге, пристал к сотруднику Военной автомобильной инспекции со словами "я тебя резать буду".

Скандалиста Лаврова задержали, допросили, отправили под домашний арест и возбудили на него дело. Недавно Таганский районный суд признал актера виновным и назначил ему два года условно.

В начале года на экраны вышел последний проект со звездой — сериал "Под напряжением". А в соцсетях Лавров не появлялся больше полугода — новые посты в своем "Инстаграм" он опубликовал только в сентябре.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

7 октября 2021, 09:25 Источник: Экспресс-газета ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Взбешенная Рудковская заявила о разводе: Лишил меня всего

Публика ахнула
Шоу-бизнес

"Он очень хороший": с кем встречается Вера Новикова после второго расставания с Сергеем Жигуновым

Экс-супруга известного актера счастлива в новых отношениях
Шоу-бизнес

"Ты не боишься? Тебе не страшно?": сын в ужасе от поступка пнувшей Пугачеву Гулькиной

Не жалеет ли певица о содеянном

Шоу-бизнес

"Это как цунами": признавшаяся в зависимости Варум простила измену Агутину

Певица росла вместе с опытом

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов

Здоровье

В России за сутки ковид выявили у 25 133 человек
Министр финансов России Силуанов ушел на самоизоляцию
Больше 25 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки
Иммунолог назвал самый опасный из новых симптомов ковида

Спорт

Ушедшая от Плющенко молодая красотка высказалась о конкурентке
"Извинилась": наставница Кабаевой покаялась за хамство по отношению к юным гимнасткам
"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием

Регионы

В Можайске мужчина упал в ливневый колодец
В челябинской психбольнице обнаружили труп пациента
В Еврейской автономной области на пастбище расстреляли коров
Житель Екатеринбурга выпал на дорогу из машины после ссоры с девушкой
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+