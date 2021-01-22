На съемках сериала с Догилевой и Майковым произошло ЧП

В свежем интервью актриса театра и кино Юлия Подозерова сообщила, что съемки сериала "Отпуск" были настоящим приключением. 37-летняя актриса играла супругу персонажа Павла Майкова. У Подозеровой и ее партнера была пикантная сцена, которую артисты запомнят надолго.
Герои Юлии и Павла должны были купаться голышом. Артистов привезли на какой-то остров в Геленджике. "На улице было +17. Вода +11 градусов, а с собой ничего согревающего: ни пледов, ни пушек тепловых", - рассказала Подозерова.
Артистам было дико холодно. На третьем дубле у Юлии потекли слезы, губы посинели.
Юлия Подозерова рассказала также, что на съемках сериала "Отпуск" произошло ЧП. Загорелся автобус с костюмами. Какое-то время артистам пришлось сниматься в своих нарядах. В итоге, по словам артистки, получилось очень неплохо.
Во время работы происходили и забавные ситуации. Однажды коллектив забыл Демиса Карибидиса в лесу. Киношники, уставшие после 17-часовой смены, быстро собрались и уехали. Никто не вспомнил про резидента Comedy Club, который незаметно ушел в вагончик переодеться.
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