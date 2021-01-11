Умерла звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210"

Скончался американский актер Джон Райли. Артист снимался в культовом сериале "Беверли-Хиллз 90210" и теленовелле "Главный госпиталь".

О кончине артиста сообщила его дочь Кейтлин Райли. "Самый яркий свет в мире погас. Представьте себе самого лучшего человека в мире. А теперь представьте, что этот человек - ваш папа", – написала наследница звезды сериала "Беверли-Хиллз 90210" в соцсетях.

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Джон Райли скончался 9 января на 85-м году жизни. Причины смерти пока не называются.

По словам Кейтлин, она успела попрощаться с родителем, обнять его напоследок. "Честно говоря, я не знаю, что мне делать, но я знаю, что он будет со мной. Я люблю тебя вечно, папочка", – сказала наследница артиста. Напомним, Джон Райли снимался в картинах "Кто здесь Босс?", "Китайский городовой", "Мелроуз Плейс" и других.

Отметим, что из-за звезды сериала "Беверли-Хиллз 90210" артисту со схожим именем Джону Кристоферу Райли пришлось пользоваться дополнительным инициалом. В титрах во избежание путаницы его именуют Джоном Си Райли. Этот артист знаменит работами в фильмах "Чикаго", "Банды Нью-Йорка" и других.