Чем сейчас занимается звезда сериала "Бедная Настя" Анна Горшкова

В последнее время актриса Анна Горшкова не появляется на страницах светской хроники. 36-летняя артистка тщательно скрывает подробности личной жизни. Между тем в прошлом красавице приписывали громкие романы.

Анна Горшкова начала работать в юном возрасте. В 16 лет она попала в модельный бизнес. Становиться артисткой девушка не планировала. В школу актерского мастерства манекенщица попала случайно.

Карьера Горшковой началась с сериала "Две судьбы". В теленовелле блондинка сыграла роль Даши Волошиной. Также Анна снималась в суперпопулярной ленте 2000-х "Бедная Настя". В картине артистке достался яркий персонаж – крепостная девушка, коварная красавица Полина.

Благодаря "Бедной Насте" Горшкова стала настоящей знаменитостью. Личную жизнь девушки активно обсуждали. Ходили слухи, что она увела возлюбленного, бизнесмена Шалву Муселиани, у гимнастки Алины Кабаевой. К слову, сама Анна слухи о романе с богачом опровергала. Артистка уверяла, что с Шалвой ее связывает только дружба.

Спустя время звезда сериала "Бедная Настя" стала женой миллиардера Михаила Борщева. Брак продлился несколько лет.

После съемок в фильме "Пассажирка" Анне Горшковой начали приписывать роман с режиссером картины Станиславом Говорухиным. Знаменитость сплетни не комментировала, и говорить о ее возможной интрижке с мэтром поклонники перестали.

Теперь актриса тщательно скрывает избранников. Остается только догадываться, кто сегодня занимает особое место в сердце артистки.

Анна Горшкова продолжает активно сниматься. Не так давно зрители увидели новый фильм с участием знаменитости "На Париж!". Картина стала резонансной, проект раскритиковали.

Также звезда сериала "Бедная Настя" является лицом косметического бренда. Актриса выступает в качестве ведущей на различных мероприятиях, занимается вокалом.

