Звезда "Бедной Насти" изменилась до неузнаваемости

Вот уже несколько часов в Сети не утихают споры. Интернет-обывательницы ломают голову, отчего так изменилась актриса Анна Горшкова.

Актриса Анна Горшкова получила всероссийскую известность благодаря работам в сериалах "Бедная Настя", "Две судьбы", "Дом с лилиями". Особо она полюбилась зрителям в роли молодой вдовы Веры в мелодраме Станислава Говорухина "Пассажирка".

Поклонники хвалят Анну не только за актерский талант, но и за естественную внешность, которая в светской тусовке стала редкостью. Однако фотографии с красной дорожки премьеры фильма "Проводник" шокировали фанатов звезды.

Снимки опубликовали в Instagram-аккаунте журнала Super.ru. "Журналисты и фотографы не сразу поняли, что за дама вышла на красную дорожку 🤷‍♀", - отмечается в паблике.

В комментариях к публикации разгорелся спор. Некоторые интернет–обыватели решили, что звезда злоупотребляет уколами красоты, и именно из-за инъекций ее лицо потеряло цветущий вид.

"Ужас! Что она с собой сделала?! Такая красавица была... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Так себя изуродовать! Кошмар! Эти безобразные брови, ринопластика точно, губы увеличила! Была красавица, стала простая, никакая...🤭👎👎👎", "красивая и "наштапованная", "Как кукла,ничего естественного.Губы утки,брови брежнева ,скулы...А была настоящая русская красавица", "Обколятся филерами, подбородок,губы,скулы.Гиалуронка воду притягивает и у всех лица опухшие, как будто бухают беспроветно", – рассуждали фолловеры.

Однако верные поклонники Горшковой встали на сторону кумира. "Ничего она не сделала – брови другой формы, и эта форма ей не идет, а лицо очень сильно меняет, вот и все )))))", "По моему неудачный свет, и выражение лица, вот и все", "Я Анну видела на спектакле 26.11 и она прекрасно выглядит,да возможно она поддерживает молодость уколами но это не говорит о том что она изменилась до неузнаваемости!!! Ракурс неудачный и все!", "знаете, нашла ее в инстаграмм) тут еще и ракурс такой плохой, журналисты как обычно выбрали самое стремное фото, которое есть у каждой😁. В жизни очень красивая", – писали фанатки артистки.

К бурному обсуждению даже присоединилась телеведущая и модель Алена Водонаева. "Все глаза сломала - ничего в ней не изменилось! Как была красавицей, так и осталась. А "неудачные дни" у всех женщин бывают. Не забывайте, что мы существа гормональные 🤗", – отметила знаменитость.