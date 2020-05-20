"Я много ошибок сделала": покаявшаяся Волкова старается забыть о боли и обидах

На канале "Россия" транслируется теленовелла "Разбитое зеркало". Одну из главных ролей в сериале исполнила Екатерина Волкова.

События мелодрамы затрагивают несколько десятилетий. Сериал "Разбитое зеркало" повествует и о 90-х. Героиня Екатерины Волковой попадает в водоворот интриг. Елена совершает большую ошибку, последствия которой необратимы. Со временем персонажу приходится расплачиваться за грехи.

По словам Екатерины Волковой, героиню с такой судьбой она еще не играла. "Моя роль драматична, даже, может, на грани безумия", – призналась артистка.

Знаменитость подчеркнула, что в сериале "Разбитое зеркало" персонажи не делятся на положительных и отрицательных – у всех есть скелеты в шкафу. Елена в ее исполнении оказалась очень ведомой. Героиня решается на предательство ради мужчины, любовь к которому несет в сердце с юности.

Волкова добавила, что ее персонаж сможет избавиться от душевных мук. Екатерина считает, что надо забывать боль и обиду. В реальной жизни звезда сериала "Разбитое зеркало" именно так и поступает. Знаменитость всегда дает второй шанс, в том числе и себе. "Я много ошибок сделала, стараюсь не заканчивать работу над собой. В этом есть путь каждого – покаяться, попросить прощения, и у самого себя тоже", – поведала артистка.

Екатерина Волкова часто посещает церковь. Из-за пандемии все храмы закрыты, и это очень расстраивает актрису. Тем не менее знаменитость считает, что храм прежде всего должен быть в душе.