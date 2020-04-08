Сменившую имидж Дитковските сложно узнать

Звезду кино и сериалов Агнию Дитковските сложно узнать. Она сменила футболки и джинсы на вечерние платья. Актриса примерила новый образ для съемок в теленовелле "За час до рассвета".

Агния сыграла красавицу по имени Лялька. Ее героиня – возлюбленная бандита. Персонаж артистки всегда одет с иголочки: в гардеробе Ляльки – роскошные платья, меха и дорогие украшения.

Действия криминальной драмы "За час до рассвета" разворачиваются в послевоенное время, в 1946 году. В центре сюжета – лейтенант милиции Денис Журавлев (Андрей Бурковский).

Страж порядка, фронтовик в прошлом, внедряется в банду преступников, выдавая себя за закоренелого зэка. Денис знакомится с красоткой Лялькой, ее избранником-фальшивомонетчиком (Артур Ваха) и их дружком по прозвищу Буян (Артур Смольянинов).

В картине "За час до рассвета" можно увидеть Константина Хабенского. Артист исполнил роль начальника Журавлева – майора Шумейко.

Режиссер Игорь Зайцев старался как можно точнее воссоздать атмосферу середины 40-х. Костюмы, аксессуары и обувь были сделаны на заказ. Интерьеры помещений, в которых проходили съемки, художники-постановщики оформили в соответствии с послевоенной модой.

Например, стены конспиративной квартиры оклеили популярными тогда обоями "бордо с золотом". Ресторан, где проводят время преступники, украсили типичными для второй половины прошлого века плюшевыми шторами и хрустальными люстрами, сообщает издание "7Дней".

Напомним, что сериал "За час до рассвета" покажут на НТВ. Также его можно будет смотреть онлайн на видеоплатформах more.tv и Wink.

