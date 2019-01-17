У оформившего развод с Дитковските Чадова появился малыш

Алексей Чадов показал малыша, буквально помещающегося на ладони. Многочисленные поклонники разом умилились.

Алексей Чадов порядком всполошил подписчиков своей официальной странички в социальной сети Instagram, когда опубликовал фотографию, на которой запечатлен держащим в руках очаровательного белого щенка породы, предположительно, чихуахуа. "Знакомьтесь, это – Лео! Можно просто Леня😉", – объявил популярный актер.

Многочисленные подписчики разом умилились и рассыпались в комплиментах. "Малыш такой лампочка", "Боже, какая-то прелесть!!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Такой сладкий Леня", "Господи, я сначала подумала ребенок", "Чудо-мини чадов", "Какой холеська", "Боже мой, какой милаха", "Какой славный!!!", "Какой красивый милаш", – высказали свое восхищение фанаты.

Кстати, в комментариях отметился и сам Алексей Чадов. Он сообщил, что собаку завел его брат Андрей. По всей видимости, пока самому актеру достаточно и одного малыша – своего сына Федора. Напомним, мальчик появился на свет в 2014 году. Чадову его подарила супруга, популярная актриса Агния Дитковските. Пара оформила отношения в 2012 году, причем предпочла не афишировать это радостное событие.

Однако уже в 2015-м Алексей Чадов и Агния Дитковските развелись. Говорят, отношения супругов не выдержали испытания бытом. Тем не менее ради сына актеры постарались сохранить хорошие отношения. Они продолжают общаться и, более того, даже были ведущими одной передачи.