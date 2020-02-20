Запуганная криминалом мать в шоке от замужества Литвиновой

Как стало известно, 22-летняя наследница знаменитой артистки Елены Бирюковой готовится к свадьбе. Возлюбленный Олег преподнес Александре помолвочное кольцо в форме гнутого гвоздя.
Пара вместе уже несколько лет, в их отношениях царит идиллия. Между тем мать Литвиновой будущего зятя недолюбливает. В эфире одного из ток-шоу Елена Бирюкова призналась, что боится за наследницу. По словам звезды сериала "Саша+Маша", Олег, возможно, связан с криминалом.
Актриса узнала, что ее потенциальный зять угрожал сопернику расправой. Бывший парень, Дмитрий, отправил Александре поздравление с днем рождения. Невинное сообщение вывело Олега из себя, он решил разобраться с конкурентом: Диму вывезли в лес и заставили рыть себе могилу.
В студии программы Елена Бирюкова отметила, что не понимает, почему Литвинова закрывает глаза на импульсивность молодого человека, прощает ему из ряда вон выходящие поступки. Артистка много раз пыталась выяснить, чем возлюбленный ее кровиночки зарабатывает на жизнь. Раскрывать источник дохода Олег не хотел, но обещал вести себя приличнее.
Отметим, что возлюбленный часто балует Александру Литвинову дорогими подарками. Пара регулярно летает за границу, сообщает StarHit.
Судя по всему, весть о скором замужестве не обрадовала Елену Бирюкову. Артистка, скорее всего, была шокирована.
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