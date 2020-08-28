"Получил удар током": актер из "Интернов" едва не расстался с жизнью

Звезда сериала "Интерны" Дмитрий Шаркоис работает строителем в Англии. Артист рассказал о нелегких трудовых буднях, сопряженных с большой опасностью.



Исполнитель роли Бориса Левина признался, что уже несколько раз получал травмы, которые могли сделать его неполноценным человеком. Более, того некоторые могли стоить ему жизни.

Так, однажды Дмитрий Шаркоис получил удар электрическим током в висок. Это произошло, когда он ошкуривал стены. По словам актера из сериала "Интерны", рядом с потолком он не заметил провод от лампочки. К сожалению, его забыли выключить. "Я не увидел его боковым зрением и получил удар током", – поделился артист.

Его первой реакцией было побежать вниз. Больше всего Дмитрий Шаркоис боялся, что у него навсегда перекосило лицо, и с того момента он сможет играть только юродивых. Рабочие успокоили коллегу, заверив, что все в порядке. Он понял, что отделался легким испугом, когда заметил только два маленьких ожога на виске.

Во время другого рабочего дня актер из сериала "Интерны" травмировал руку. Он признался, что даже не почувствовал повреждения. Дело в том, что было холодно, и его пальцы сильно замерзли. "Оказалось, что я срезал мясо на пальце", – отметил Шаркоис. Кроме того, несколько раз Дмитрий чуть не упал с большой высоты. Артист считает, что подобное происходит из-за экономии работодателей.