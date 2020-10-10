"Рядом со смертью": звезда сериала "Интерны" оказалась в больнице

У артиста так сильно болела голова, что ему пришлось вызвать бригаду медиков. Дмитрий Шаракоис чествовал себя отвратительно. В какой-то момент актер сериала "Интерны" заподозрил у себя инфаркт или инсульт.
По словам Дмитрия, проблемы со здоровьем у него начались около месяца назад. Какое-то время артист игнорировал симптомы. "Сегодня был пик на протяжении четырех часов. Сильная пульсация в голове и сердце", - поведал Шаракоис.
Доктора забрали российскую знаменитость в госпиталь. Предварительное обследование исключило инфаркт и инсульт. Между тем врачи решили перестраховаться и настояли на дополнительных тестах и анализах.
Артисту пришлось долго ждать скорую. В Лондоне для помещения в стационар больницы требуются веские основания. Шаракоис очень хотел остаться под наблюдением медиков. "Давно не чувствовал себя так рядом со смертью", - заявил артист.
Как писали "Дни.ру" звезда сериала "Интерны" переехала в Великобританию в 2018 году. Дмитрий Шаракоис уже получил статус переселенца, который позволяет в будущем рассчитывать на гражданство. На чужбине российская знаменитость работает маляром. Также артист ведет собственный ютуб-канал, где рассказывает о жизни в Англии.
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