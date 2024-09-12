Эксперты Pocket Option рассказали о рисках биржевого трейдинга и инвестиций

Инвестиции на фондовом рынке и трейдинг сопряжены с множеством рисков, которые могут привести к отрицательной доходности или даже полной потери капитала. Чтобы минимизировать эти риски и грамотно управлять своим портфелем, важно понимать, с какими трудностями могут столкнуться как начинающие, так и опытные инвесторы и трейдеры. Подробнее от этом рассказали эксперты Pocket Option.

Системный риск



Рыночный риск — это вероятность потерь из-за падения стоимости активов на рынке в целом. На фондовый рынок влияют макроэкономические факторы, такие как изменение процентных ставок, инфляция, экономические кризисы, геополитические события, техногенные и природные катастрофы. Есть активы с очень высокой волатильностью, их цена может колебаться очень сильно даже в рамках одного дня.

Кроме того, каждая компания может столкнуться с уникальными рисками, связанными с её операционной деятельностью. Эти риски включают финансовые проблемы, снижение прибыли, изменения в управлении, судебные разбирательства или скандалы.

Чтобы минимизировать рыночный риск, важно диверсифицировать свой портфель — вкладываться в различные активы, секторы и регионы. Это позволяет снизить влияние негативных событий на одну конкретную компанию или отрасль.

Риск ликвидности

Риск ликвидности возникает, когда на рынке не хватает покупателей или продавцов, что может привести к невозможности продать актив по желаемой цене или вообще осуществить сделку.

Этот риск особенно актуален для акций малых компаний и для рынков, на которых наблюдается низкий объём торгов. В такие моменты продажа активов может быть затруднена, а цены — сильно отклоняться от ожидаемых.

Кредитный риск

Этот тип риска касается инвестиций в долговые инструменты, такие как облигации или займы. Суть заключается в том, что эмитент (например, компания или государство) может оказаться неспособным выплатить проценты или погасить долг.

Для оценки кредитного риска стоит обратить внимание на кредитный рейтинг эмитента, который присваивается независимыми агентствами, как Standard & Poor’s, Moody’s или Fitch. Высокий рейтинг снижает вероятность дефолта, тогда как инвестиции в компании с низким рейтингом могут быть связаны с повышенным риском.

Валютный риск

Изменения в курсе валют могут как увеличить вашу прибыль, так и привести к убыткам. Например, если стоимость иностранной валюты падает по отношению к вашей местной валюте, ваши доходы могут сократиться, даже если инвестиция на иностранном рынке будет успешной.

Риск процентных ставок

Изменение процентных ставок оказывает влияние на стоимость акций и облигаций. Когда центральные банки повышают ставки, стоимость облигаций падает, поскольку новые облигации с более высокими процентами становятся более привлекательными для инвесторов. Снижение процентных ставок, напротив, увеличивает цены на облигации, но снижает доходность новых выпусков.

Операционный риск

Операционный риск связан с возможностью технических сбоев, человеческих ошибок или мошенничества при проведении операций на фондовом рынке. Например, трейдеры могут столкнуться с неполадками в торговых платформах, задержками исполнения ордеров (умышленными и нет) или ошибочными транзакциями.

Психологический риск

Один из самых недооценённых, но серьёзных рисков для трейдеров и инвесторов — это психологическое давление. Решения, основанные на страхе или жадности, могут приводить к ошибкам и убыткам. Паникуя во время падения рынка, инвестор может продать активы с убытком, а желание получить быструю прибыль может заставить его делать рискованные ставки.

Для управления психологическим риском необходимо соблюдать дисциплину, следовать заранее определённой инвестиционной стратегии и избегать принятия решений на основе эмоциональных порывов.

Регуляторный риск

Изменения в законодательстве или налоговой политике могут влиять на фондовый рынок и стоимость активов. Например, повышение налогов на дивиденды или введение новых торговых ограничений.

Чтобы учитывать регуляторные риски, инвесторы должны следить за изменениями в законодательстве и налоговых режимах.

Риск мошенничества

Иногда недобросовестные компании или брокеры могут совершать мошеннические действия, такие как манипуляции с рынком, представление ложной информации или незаконные схемы торговли. По понятным причинам это очень опасно именно для инвесторов и трейдеров.