Рекомендации от OZON: как не допустить появление молочницы

Молочница – распространенное грибковое заболевание, которое привносит ожидаемый дискомфорт в жизнь миллионов женщин. Несмотря на его тривиальность, важно вовремя лечить недуг, используя, в том числе свечи от молочницы и другие средства, а еще лучше – создавать такие условия, при которых развитие заболевание будет маловероятным.

Внимание! Материал носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением. Узнайте о симптомах и вариантах лечения у вашего гинеколога. Далее мы дадим несколько базовых рекомендаций от экспертов OZON.

Питание

Гигиена

Общие правила

Питаемся правильно

Мы – это то, что мы едим. Кроме того, есть продукты, которые в той или иной мере, способствуют развитию упомянутого грибкового заболевания. Это, к примеру, дрожжевая выпечка, сыры с благородной плесенью и продукты с содержанием рафинированных углеводов. Они могут и вызвать молочницу, и ухудшить течение болезни, если она уже есть.

«Врагами» молочницы считаются, например, грейпфрут, чеснок, брусника. Также определенную помощь в профилактике заболевания вам окажут молочнокислые продукты.

Следим за гигиеной

Нам важно создать комфортные условия для тела, при которых оно будет самостоятельно подавлять патогенные грибки, а слизистая не будет воспаляться и раздражаться.

Ежедневная гигиена важна сама по себе, но прекрасному полу не менее важно использовать подходящие средства – специальные гели и мыла, созданные специально для ухода за «нежными» зонами, не меняющие микрофлору и кислотность среды. Аналогичная рекомендация касается лубрикантов, которые должны подходить именно вам.

Также рекомендуется носить белье на основе натуральных тканей без синтетики, которая может вызывать раздражение. Что касается средств интимной гигиены, то они должны носиться не каждый день и своевременно меняться, чтобы не возникало благоприятных условий для грибков и «плохих» бактерий.

Прием препаратов

К сожалению, часто прием одних препаратов, решающих определенные задачи, сопровождается побочными эффектами, которые провоцируют развитие других недугов.

Например, при приеме некоторых антибиотиков и препаратов, меняющих гормональных фон, включая противозачаточные таблетки, могут создаваться условия, при которых тело само уже не может полноценно противостоять грибковым заболеваниям. Если вы принимаете такие препараты, уточните у вашего гинеколога, какие профилактические меры принять, чтобы снизить вероятность развития молочницы.