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Понедельник 16 октября

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Витрина достижений Новосибирской области на Международном форуме-выставке "РОССИЯ"

Витрина достижений Новосибирской области на Международном форуме-выставке "РОССИЯ"

Новосибирск по праву называют культурно-научной столицей, транспортно-логистическим хабом страны и образовательно-промышленным центром России. В этом можно убедиться, посетив современный и высокотехнологичный стенд региона на Международном форуме-выставке "РОССИЯ", который начнёт свою работу 4 ноября в г. Москве на территории ВДНХ.

Стенд Новосибирской области будет представлен в форме треугольника, по принципу знаменитой формулы успеха академика Лаврентьева, основателя новосибирского Академгородка. Именно поэтому базовый принцип стремительного развития региона был заложен в ключевую идею стенда – показать конкурентное преимущество Новосибирской области тремя зонами: наука, образование и производство, которые будут представлены с использованием новейших современных технологий.

Посетители выставки смогут оценить масштаб транспортно-логистического комплекса и научно-инновационных объектов региона, прогуляться на по улицам города через интерактивную дверь и в режиме реального времени посетить знаковые места, познакомиться с жителями, а самые юные гости смогут отправиться в путешествие по научному центру со сказочными героями, чтобы спасти Новосибирскую космическую станцию.

Смысловой доминантой стенда выступит витрина достижений Новосибирской области, экспонатами которой будут самый длинный в стране арочный Бугринский мост, Технопарк Новосибирского Академгородка, Биотехнопарк, самый большой ледовый дворец за Уралом – "Сибирь-Арена", Новосибирский центр волейбола и другие объекты.

Форум-выставка будет работать с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ в Москве.

Приглашаем вас в гости к нам, в сибирскую столицу, наполненную загадками, интересными и невероятными открытиями и, самое главное, гостеприимными хозяевами!

16 октября 2023, 09:50
Фото: пресс-служба

Новосибирская область представит на Международной выставке "РОССИЯ" свои достижения

Новосибирская область представит на Международной выставке "РОССИЯ" свои достижения
Новосибирская область представит на Международной выставке "РОССИЯ" свои достижения Третий город-миллионник страны подготовил обширную программу для представления своего региона на форуме-выставке "РОССИЯ". На площадке Новосибирской области будет представлен весь потенциал молодого и современного региона в концепции "треугольника Лаврентьева" – наука, образование и производство.

Биржи без KYC: как можно торговать анонимно?

Биржи без KYC: как можно торговать анонимно?
Когда криптовалюты только появились, то одним из их основных преимуществ считалась анонимность. Но прошло время и стало ясно, что это открывает множество возможностей для преступлений, таких как отмывание денег. Поэтому биржи и сервисы стали вводить проверку личности пользователя (KYC), чтобы быстро определять, кому принадлежат подозрительные транзакции и заблокировать их. Эксперты Profinvestment собрали список криптобирж без обязательной верификации — на них можно торговать анонимно, если не использовать фиатные деньги.

"Кубок Кремля – Гордость России!": всегда побеждать

"Кубок Кремля – Гордость России!": всегда побеждать
21 октября всех зрителей и участников на главном паркете страны в Государственном Кремлевском дворце ждет полное захватывающих эмоций и атмосферы праздник танца! В четвертый раз пройдет международный турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!", организованный президентом Российского танцевального союза, почетным вице-президентом WDC заслуженным деятелем искусств РФ Станиславом Поповым. В силу объективных обстоятельств этот турнир вновь будет проводиться вместо чемпионата мира по европейским танцам среди профессионалов по версии Всемирного танцевального совета WDC.

ТОП-3 незаменимых гаджета для идеальной укладки: эффективные помощники в мире красоты

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В нашем быстро меняющемся мире каждая женщина хочет выглядеть стильно и ухоженно. Но как это сделать, если времени и денег на походы в салон красоты не хватает? Не волнуйтесь, у нас есть решение! Мы подобрали для вас три устройства, которые помогут вам всегда оставаться на высоте и создавать идеальные прически у себя дома. Паровой выпрямитель для волосНаш первый выбор — это инновационный паровой выпрямитель для волос от Felfri.

Новое хобби для ребенка: творчество и обучение в одном наборе!

Новое хобби для ребенка: творчество и обучение в одном наборе!
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