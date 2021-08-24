Состояние певицы МакSим: подробности Уход Корчевникова Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Без меня ты никто": вскрылась грязная правда о прошлом "стальной" Кабаевой
"Cо спины на живот, не вынимая": Волочкова о доводящем мужиков до оргазма шпагате-"вертолете"
"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой
Жириновский предложил три решения проблемы в Афганистане
партнеры
Вторник
24 августа
Лента новостей
11:01
"Ты мне должен отдать все": Пугачева набросилась на мужа при разводе
10:59
Знаменитый экстрасенс Дардо Кусто найден мертвым в Москве
10:56
Заслужила: Муцениеце сообщила о выгоде от развода с Прилучным
10:49
Аналитик Чалый: Путин опроверг позицию Лукашенко насчет ситуации в Белоруссии
10:38
В столичном ресторане возродили дореволюционную традицию
10:07
Длительное обезвоживание: врач ужаснулся виду истощенной МакSим
09:57
Учреждена Национальная премия за вклад в развитие медицины и здоровья человека ВЫБОР №1®
09:26
"Жесть какая": изуродованный Петросян вызвал оторопь
08:59
Украинский политолог Золотарев: Зеленского будут "бить" в конце сентября
08:58
Доллару предрекли падение из-за ситуации в Афганистане
08:48
"Кожа почерневшая, в пятнах": внешний вид певицы МакSим вызвал шок
06:26
"Лобода? Ковальчук? Савельева?": Билана сняли в бассейне с полуголой красоткой
04:28
К чему снится самолет
02:12
Одно лицо: сын Миддлтон превратился в копию знаменитого родственника
00:27
"Привлечь больше нечем": сверкнувшая грудью мокрая Брежнева шокировала народ
22:03
Делаем ставки на пол: молодая жена Цекало больше не может скрыть огромный живот
21:48
Украина может повторить судьбу Афганистана – депутат Водолацкий
21:25
Всплыли данные о главном мужчине в жизни затворницы Кабаевой
21:06
СМИ об отставке Лукашенко: Вынужден выполнять требование России
20:58
После пожара в ТЦ в Мытищах следователи начали проверку
20:27
В Ярославле сотрудники психбольницы избили пациентку
20:19
Разбивший голову Гаркалин вышел на связь
20:16
Желающих присвоить чужое жилье мошенников поймали в Подмосковье
19:58
Лукашенко обвинил Польшу в эскалации пограничного конфликта
19:54
А как же Богомолов? Собчак обласкала Слепакова на глазах у всех
19:50
В подмосковном Реутове будут судить за жестокое обращение с подопечными дома престарелых
19:25
Замужняя Кудрявцева прижалась возбужденным телом к чужому супругу: Кожа дыбом
19:20
В Нижнем Новгороде сбили ребенка на пешеходном переходе
19:06
В Петербурге водитель сбил двух женщин и скрылся с места ДТП
18:40
Разочарованный Элджей плюнул в по уши влюбленную Ивлееву: Не беси меня, не ходи за мной
17:51
В Совфеде раскритиковали Эрдогана за поддержку "Крымской платформы"
17:48
Еле ходит: видео 30-килограммовой МакSим ужаснуло россиян
17:43
Порошина показала себя в парике после потери волос
17:12
Малышеву поздравляют с рождением малыша
17:12
Битая мужем Сябитова о заповедях хорошей жены: Мудрость я передала и дочери
17:07
Звезда сериалов отказалась от пышной свадьбы из-за предчувствия и оказалась права
16:56
Жадно припал: всплыло жаркое видео вожделенно вылизывающего подругу Киркорова
16:43
"Историческая принадлежность": над Донецком подняли флаг России
16:42
Джигурда вывалил перед чужими мужиками прелести жены: Вы в своем уме?
16:30
"Забитой бабе ничего не остается": заигравшейся в семейное счастье Тодоренко дали под дых
16:14
Что на самом деле произошло с исхудавшей донельзя звездой "Великолепного века"
16:03
"Я бы все купил и издал": адвокат о попавшей в чужие руки интимной переписке Пугачевой
15:52
Меркель проявила неадекватность на встрече с Зеленским – политолог Погребинский
15:51
Счета заблокировали: разгуливающий с сумкой за 2,5 млн рублей Киркоров влип в серьезные проблемы
15:21
Даня Милохин: После смерти Баскова займу его место!
15:06
Ушла к миллиардеру: Пересильд бросила Учителя накануне юбилея
14:53
Скандалист Садальский грязно обругал красавицу Рудковскую
14:48
Смерть детей и уход женщин: как сложилась судьба Игоря Ливанова
14:11
Бузова сказала "Да" своему "новому парню"
14:05
В Подмосковной Электростали обнаружили зону с зашкаливающей радиацией
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Нравится играть в больничку": как муж ухаживает за больной Макеевой
"Меня выгнали": Догилева рассказала о подлом поведении Меньшикова
Известный стилист рассказал о конфликте с нетрезвой Пугачевой
"Страна оценит!": в Москве появится музей Филиппа Киркорова
65-летняя Долина шокировала народ своим видом
Опытные люди ахнули при виде навыков дочери Галкина и Пугачевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Пресс-релизы
Учреждена Национальная премия за вклад в развитие медицины и здоровья человека ВЫБОР №1®

Учреждена Национальная премия за вклад в развитие медицины и здоровья человека ВЫБОР №1®

Новостной портал Anews.com объявляет об учреждении Национальной премии за вклад в развитие медицины и здоровья человека ВЫБОР №1®
поделиться

О ПРЕМИИ

Национальная премия за вклад в развитие медицины и здоровья человека Выбор №1 вручается персонам и компаниям в области медицины и фармацевтики, а также товарам и услугам – по результатам исследования мнений потребителей и профессионального жюри.

Задачи Национальной премии:

– Привлечение внимания к персонам, компаниям, брендам, оказывающим заметное влияние на развитие медицины и фармацевтики;

– Освещение деятельности медицинских работников, учреждений и фармацевтических компаний;

– Популяризация и воспитание культуры здорового образа жизни;

– Содействие достижению единства и взаимопонимания между обществом, бизнесом и властью.

Номинации разделены на несколько основных блоков:

– Потребительские (голосуют потребители)

– Профессиональные (опрос среди узкой целевой аудитории и жюри).

Подведение итогов премии, награждение победителей – это яркое событие и громкий информационный повод с актуальной информацией о лидерах.

К освещению мероприятия подключены ведущие федеральные, региональные и отраслевые СМИ.

Этапы Премии:

Январь-июль – подготовка рэнкингов и сбор заявок

Август-сентябрь – голосование

Октябрь – церемония награждения Лучших

Ноябрь-декабрь – информационная посткомпания

Государство и общество

Государственные проекты федерального и регионального уровня, социальные инициативы в медицине и фармацевтике

– Персона в медицине

– Персона в фармакологии

– Благотворительные проекты

– Эффективное управление

– Ценная инициатива

– Внедрение новых технологий (диагностики/реабилитации/хирургии)

– Подрастающее поколение (студенты и волонтеры, которые работали с ковид-пациентами)

Образование

Компании и проекты, обеспечивающие развитие образовательных медицинских и фармакологических проектов

– Вклад в образование врачей

– Сервисы для пациентов

– Онлайн школы

– Компании по повышению осведомлённости пациентов о болезнях и эпидемиях

– Ценная просветительская инициатива

Коронавирус

Люди, компании и инициативы, которые внесли свой вклад в борьбу с пандемией

Технологии и инновации

Организации, реализующие инновационные проекты в медицине и фармакологии

– Лучшая технологическая инициатива, ориентированная на пациента

– Лучшая спонсорская технологическая инициатива

– Лучшее использование искусственного интеллекта в клинических испытаниях

– Лучшая инновационная стартап-компания

– Инновационный продукт

Экономика и Бизнес

Компании и проекты, развивающие бизнес в сфере медицины и фармакологии, внесшие особый вклад в российскую экономику

– Фармацевтическая компания

– Медицинская клиника

– Аптечная сеть

– Клинико-диагностическая лаборатория

– Страховая компания (ДМС, ОМС)

– Программа страхования жизни и здоровья

– Клиническое партнерство

– Превентивная медицина

Здоровье и отдых

Компании, проекты, популяризирующие здоровый образ жизни

– Товары и услуги для здоровья

– Спорт (физкультурно-оздоровительный центр, клуб, оборудование)

– Функциональные продукты

– Медицинский туризм

Международные проекты

Компании и проекты, развивающие новые технологии в области фармакологии и медицины

Народный выбор – партнер блока DSM

Бренды, обладающие наибольшей узнаваемостью среди потребителей

Офтальмологические средства

Бронхиальные препараты

Стоматологические средства

Средства, применяемые при нарушении функций кишечника

Спазмолитики

Средства для лечения заболеваний печени

Слабительные средства

Противомикробные средства

Кишечные абсорбенты

Средства, способствующие пищеварению

Поливитамины для взрослых

Поливитамины для детей

Витамины (не в комбинациях)

Общетонизирующие средства

Антитромбические средства

Ангиопротекторы

Противогрибковые средства

Ранозаживляющие средства

Антигистаминные средства

Антисептические и дезинфицирующие средства

Дерматологические средства

Антибактериальные средства

Иммуномодуляторы

Иммуностимуляторы

Противовоспалительные средства

Средства для наружного применения при болях в суставах и мышцах

Снотворные и седативные средства

Средства при заболеваниях гортани и глотки

Средства от кашля

Успокоительные средства

Противовирусные средства

БАДы

Участники проекта:

Новостной портал www.anews.com

Anews — один из самых цитируемых в соцсетях и читаемых новостных сервисов в России. Задача проекта — сделать новости удобными, приятными и интересными.

DSM Group www.dsm.ru -маркетинговое агентство специализировано на исследованиях фармацевтического рынка, оказании рекламных услуг компаниям этой отрасли, а также организации и проведении конференций.

DSM Group работает на всей территории Российской Федерации и осуществляет постоянный мониторинг всех секторов фармацевтики: импорта, дистрибуции, розничных продаж фарм. препаратов, а также закупок лекарств лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) страны, государственных закупок по программе Дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). Помимо этого, DSM Group отслеживает продажи в аптеках нелекарственных товаров – лечебной косметики и парафармацевтики (биологически-активные добавки, диагностические приборы, средства личной гигиены, изделия медицинского назначения и т.д.).

«Эксперт РА» www.raexpert.ru – крупнейшее в России кредитное рейтинговое агентство c 20-летней историей.

«Эксперт РА» входит в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России и является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности. Ежегодно агентство выпускает более 30 обзоров и исследований, посвященных рейтингуемым и смежным отраслям.

Рейтинги «Эксперт РА» входят в списки официальных требований ЦБ РФ, Московской биржи, Минфина РФ к банкам, страховщикам, эмитентам, региональным и муниципальным органам власти, а также используются сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.

ВЦИОМ – это один из ведущих Центров исследований общественного мнения в России уже более 30 лет. ВЦИОМ проводит социальные, политические, экономические, маркетинговые исследования и предоставляет консалтинговые услуги для различных типов заказчиков, включая бизнес, органы власти, некоммерческие и международные организации.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Пресс-служба
24 августа 2021, 09:57
24 августа 2021

Учреждена Национальная премия за вклад в развитие медицины и здоровья человека ВЫБОР №1®

Номинации разделены на несколько блоков

23 августа 2021

Агентство AGFR: как выбрать адекватного подрядчика и почему фриланс не всегда самое выгодное решение

Чем отличается фрилансер от агентства

18 августа 2021

"АКАДО Телеком" объявил результаты киберспортивного турнира по CS:GO

Призовой фонд составил 100 тысяч рублей

2 июля 2021

На чем не стоит экономить, устанавливая окна?

Советы профессионалов

22 июня 2021

Перспективные российские сериалы 2021 года

Где посмотреть новинки

16 июня 2021

Орелбанкс: вся информация о кредитах и займах

В чем преимущества ресурса

15 июня 2021

Двадцатилетие фестиваля STEREOLETO вместе с новинками от "Балтики"

Юбилей отметили 15 тысяч гостей

11 июня 2021

Концерт “ Золотые хиты рока. Великие британцы” – симфонический оркестр Москвы "Русская филармония"

10 июня 2021

СДК "Гарант" представил витрину паевых инвестиционных фондов

Портал презентован 9 июня

10 июня 2021

Концерт “ Золотые хиты рока” – симфонический оркестр Москвы "Русская филармония"

загрузить ещё

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Кожа почерневшая, в пятнах": внешний вид певицы МакSим вызвал шок

Волонтер раскрыл подробности лечения звезды
Сериалы

Ушла к миллиардеру: Пересильд бросила Учителя накануне юбилея

Актрисе приписывают новый роман
Шоу-бизнес

Жадно припал: всплыло жаркое видео вожделенно вылизывающего подругу Киркорова

Детям лучше не смотреть!

Шоу-бизнес

Еле ходит: видео 30-килограммовой МакSим ужаснуло россиян

Певица еле ходит

Гороскоп

В какие дни в 2022 году не стоит выходить из дома
Каким знакам зодиака лучше всего начать свое дело в 2022 году
Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа 2021 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года

Здоровье

Около 19,5 тысячи человек заболели ковидом в России за сутки
Почти 21 тысяча человек заболели ковидом в России за сутки
Больше 21 тысячи человек заразились коронавирусом в России за сутки
Вакцину "Спутник V" модифицировали под штамм ковида "дельта"

Спорт

"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе
Стало известно о возвращении принца Гарри в Великобританию без жены и детей
Карпин избавился от Дзюбы после скандала с рукоблудием

Регионы

В Ярославле сотрудники психбольницы избили пациентку
В подмосковном Реутове будут судить за жестокое обращение с подопечными дома престарелых
В Нижнем Новгороде сбили ребенка на пешеходном переходе
Гражданин Узбекистана пытался провезти в Россию килограммы запрещенного вещества
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+