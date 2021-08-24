Учреждена Национальная премия за вклад в развитие медицины и здоровья человека ВЫБОР №1®

О ПРЕМИИ

Национальная премия за вклад в развитие медицины и здоровья человека Выбор №1 вручается персонам и компаниям в области медицины и фармацевтики, а также товарам и услугам – по результатам исследования мнений потребителей и профессионального жюри.

Задачи Национальной премии:

– Привлечение внимания к персонам, компаниям, брендам, оказывающим заметное влияние на развитие медицины и фармацевтики;

– Освещение деятельности медицинских работников, учреждений и фармацевтических компаний;

– Популяризация и воспитание культуры здорового образа жизни;

– Содействие достижению единства и взаимопонимания между обществом, бизнесом и властью.

Номинации разделены на несколько основных блоков:

– Потребительские (голосуют потребители)

– Профессиональные (опрос среди узкой целевой аудитории и жюри).

Подведение итогов премии, награждение победителей – это яркое событие и громкий информационный повод с актуальной информацией о лидерах.

К освещению мероприятия подключены ведущие федеральные, региональные и отраслевые СМИ.

Этапы Премии:

Январь-июль – подготовка рэнкингов и сбор заявок

Август-сентябрь – голосование

Октябрь – церемония награждения Лучших

Ноябрь-декабрь – информационная посткомпания

Государство и общество

Государственные проекты федерального и регионального уровня, социальные инициативы в медицине и фармацевтике

– Персона в медицине

– Персона в фармакологии

– Благотворительные проекты

– Эффективное управление

– Ценная инициатива

– Внедрение новых технологий (диагностики/реабилитации/хирургии)

– Подрастающее поколение (студенты и волонтеры, которые работали с ковид-пациентами)

Образование

Компании и проекты, обеспечивающие развитие образовательных медицинских и фармакологических проектов

– Вклад в образование врачей

– Сервисы для пациентов

– Онлайн школы

– Компании по повышению осведомлённости пациентов о болезнях и эпидемиях

– Ценная просветительская инициатива

Коронавирус

Люди, компании и инициативы, которые внесли свой вклад в борьбу с пандемией

Технологии и инновации

Организации, реализующие инновационные проекты в медицине и фармакологии

– Лучшая технологическая инициатива, ориентированная на пациента

– Лучшая спонсорская технологическая инициатива

– Лучшее использование искусственного интеллекта в клинических испытаниях

– Лучшая инновационная стартап-компания

– Инновационный продукт

Экономика и Бизнес

Компании и проекты, развивающие бизнес в сфере медицины и фармакологии, внесшие особый вклад в российскую экономику

– Фармацевтическая компания

– Медицинская клиника

– Аптечная сеть

– Клинико-диагностическая лаборатория

– Страховая компания (ДМС, ОМС)

– Программа страхования жизни и здоровья

– Клиническое партнерство

– Превентивная медицина

Здоровье и отдых

Компании, проекты, популяризирующие здоровый образ жизни

– Товары и услуги для здоровья

– Спорт (физкультурно-оздоровительный центр, клуб, оборудование)

– Функциональные продукты

– Медицинский туризм

Международные проекты

Компании и проекты, развивающие новые технологии в области фармакологии и медицины

Народный выбор – партнер блока DSM

Бренды, обладающие наибольшей узнаваемостью среди потребителей

Офтальмологические средства

Бронхиальные препараты

Стоматологические средства

Средства, применяемые при нарушении функций кишечника

Спазмолитики

Средства для лечения заболеваний печени

Слабительные средства

Противомикробные средства

Кишечные абсорбенты

Средства, способствующие пищеварению

Поливитамины для взрослых

Поливитамины для детей

Витамины (не в комбинациях)

Общетонизирующие средства

Антитромбические средства

Ангиопротекторы

Противогрибковые средства

Ранозаживляющие средства

Антигистаминные средства

Антисептические и дезинфицирующие средства

Дерматологические средства

Антибактериальные средства

Иммуномодуляторы

Иммуностимуляторы

Противовоспалительные средства

Средства для наружного применения при болях в суставах и мышцах

Снотворные и седативные средства

Средства при заболеваниях гортани и глотки

Средства от кашля

Успокоительные средства

Противовирусные средства

БАДы

Участники проекта:

Новостной портал www.anews.com

Anews — один из самых цитируемых в соцсетях и читаемых новостных сервисов в России. Задача проекта — сделать новости удобными, приятными и интересными.

DSM Group www.dsm.ru -маркетинговое агентство специализировано на исследованиях фармацевтического рынка, оказании рекламных услуг компаниям этой отрасли, а также организации и проведении конференций.

DSM Group работает на всей территории Российской Федерации и осуществляет постоянный мониторинг всех секторов фармацевтики: импорта, дистрибуции, розничных продаж фарм. препаратов, а также закупок лекарств лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) страны, государственных закупок по программе Дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). Помимо этого, DSM Group отслеживает продажи в аптеках нелекарственных товаров – лечебной косметики и парафармацевтики (биологически-активные добавки, диагностические приборы, средства личной гигиены, изделия медицинского назначения и т.д.).

«Эксперт РА» www.raexpert.ru – крупнейшее в России кредитное рейтинговое агентство c 20-летней историей.

«Эксперт РА» входит в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России и является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности. Ежегодно агентство выпускает более 30 обзоров и исследований, посвященных рейтингуемым и смежным отраслям.

Рейтинги «Эксперт РА» входят в списки официальных требований ЦБ РФ, Московской биржи, Минфина РФ к банкам, страховщикам, эмитентам, региональным и муниципальным органам власти, а также используются сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.

ВЦИОМ – это один из ведущих Центров исследований общественного мнения в России уже более 30 лет. ВЦИОМ проводит социальные, политические, экономические, маркетинговые исследования и предоставляет консалтинговые услуги для различных типов заказчиков, включая бизнес, органы власти, некоммерческие и международные организации.