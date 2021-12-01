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Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба

Титул "Мисс Офис – 2021" и 2 000 000 рублей уехали в Тамбов

27 ноября в Москве состоялось финальное шоу 12 сезона Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц "Мисс Офис – 2021! В мероприятии приняли участие 30 девушек из России и стран зарубежья, которые прошли в финал и получили уникальную возможность проявить себя.
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12 сезон для конкурса «Мисс Офис» оказался непростым, но, несмотря на это проведено 50 кастингов по итогам которых отобрано 130 полуфиналисток, и только 30 из них прошли в финал. Финальное шоу в режиме онлайн посмотрели более 5,5 миллионов человек по всему миру: столько зрителей поддержали 30 финалисток из России, ОАЭ, Германии, Италии, Испании, Португалии, Чехии, Латвии, Казахстана, Белоруссии, Грузии, Вьетнама и Абхазии.

В этом году конкурс проходил под эгидой экологии и осознанного потребления. Во время финального шоу участницы рассказали о своих экопривычках, и о том, как их компании поддерживают экотему, а также хотя бы на один вечер девушкам удалось привлечь внимание зрителей и гостей финального шоу к основным проблемам экологии.

Ведущими вечера стали Михаил Шац, актер театра и кино, и Светлана Бобрикова, директор конкурса.

«Принято считать, что конкурс красоты – это очень легкий жанр и скорее развлекательный, но времена меняются и меняется запрос общества, поэтому просто смотреть на красивых девушек уже не интересно. Возможно, потому что сейчас красивой девушкой совершенно не сложно быть, и общество просит быть ее еще и умной, харизматичной, амбициозной. И наш конкурс как раз про это, про девушек, которые мастерски умеют объединять в себе все эти качества. И как дополнение, мы решили, а почему бы не сделать конкурс «Мисс Офис» некой трибуной для таких вот современных девушек, чтобы они смогли донести до общества какую-то идею, привлечь внимание к какой-то проблеме. И в этом году наш выбор пал на тему экологии, потому что это одна из наиболее актуальных тем, о которой говорят и. которая волнует людей» – Светлана Бобрикова.

Фото: Пресс-служба

Красоту участниц и их деловые качества оценивало авторитетное жюри конкурса: Максим Исаакович Дунаевский, председатель жюри, советский и российский композитор, пианист; Анфиса Чехова, теле– и радиоведущая, актриса; Егор Бероев, российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа; Александра Тарловская, владелица бренда одежды OVVIO, эксперт Торгово-промышленной палаты; Ирина Слуцкая, российская фигуристка, депутат Московской областной думы; Саша Савельева, певица, композитор, продюсер; Сарик Андреасян, кинорежиссёр, продюсер; Сергей Тушев, экоактивист, сооснователь экоцентра «Сборка», эксперт в сфере зеленой экономики; Анна Локтионова, победительница «Мисс Офис – 2020»; Олег Зорин, заместитель генерального директора компании «Комус».

«Конкурсы сами по себе очень приятные, но при этом волнительные события. Выбирать кого-то – это всегда очень не просто и чаще всего субъективно. Но в этом конкурсе все-таки есть определенные критерии, тут девушки не могут быть просто красавицами, они представители офисных профессий, а это значит: интеллект, умением хорошо и правильно говорить, и лучше на нескольких языках, обладать деловыми качествами и амбициями. Пожалуй, это то, на что я обращал внимание при голосовании за участниц» – Максим Дунаевский.

Фото: Пресс-служба

Титул «Мисс Офис – 2021» завоевала 27-летняя Евгения Касатова (г. Тамбов), начальник отдела маркетинга и внешних связей в музейном комплексе «Усадьба Асеевых». Евгения получила главный приз – 2 000 000 рублей от генерального спонсора компании «Комус» и непереходящую корону от ювелирного дома Kabarovsky. «1-ой вице-Мисс Офис – 2021» стала Алёна Костина ( г. Москва), эксперт отдела подбора персонала ПАО «Сбербанк». В подарок Алёна получила Романтическое путешествие на Мальдивы в 5-звездочный отель Siyam World и MacBook Air от Официального партнера конкурса – компании «СиДиСи Рус». «2-ой вице-Мисс Офис – 2021» стала Нелли Гибадуллина (Грузия, г. Тбилиси), Специалист по документообороту Union Wine Invest. Нелли ожидает отдых на две персоны на живописном байкальском побережье в Baikal View Hotel, а также дополнением к путешествию станет MacBook Air от официального партнера компании Tork. Помимо этого члены жюри конкурса выбрали победительниц в следующих номинациях:

«Мисс Фото» – Валерия Гольцова, заместитель директора по маркетингу ООО «Специалист», Алтайский край, г. Бийск. Победительница получила роскошную фотосессию от оргкомитета с яркими образами и массой впечатлений, сертификат номиналом 50 000 рублей на шопинг в магазине стильной деловой одежды от сети магазинов Dress Code и широкоформатный LED-телевизор от компании Starwind!

Фото: Пресс-служба

«Мисс Стиль» – Дарья Белозерова, помощник руководителя ООО «Группа Акрополь», г. Москва;

«Выбор Passion.ru» – Татьяна Лосева, бухгалтер Rubricadecimal-Contabilidade Unipessoal LDA, Португалия, г. Портимао;

«Мисс Интернет» – Маргарита Мурченко, менеджер по персоналу POETICA , Латвия, г. Рига;

«Мисс Фитнес» – Анастасия Каптюг, менеджер в танцевальной студии The School, Германия, г. Оффенбург;

«Мисс Талант» – Юлия Романенко, секретарь судебного заседания, Районный суд общей юрисдикции, г. Волгоград;

«Бизнес-леди» – Дарья Спицына, Менеджер по развитию бизнеса Avanti-Group Co., Ltd, Вьетнам, г. Хо Ши Мин;

«Доброе сердце» – Анастасия Захарова, директор ипотечного центра САО «РЕСО-Гарантия», г. Нижний Новгород;

«Мисс Очарование» – Асият Семенова, юрисконсульт ООО «7 микрон», г. Ярославль;

«Мисс Единство» – Анастасия Клименко, инженер по подготовке кадров ПАО «Сургутнефтегаз», г. Сургут;

В ходе онлайн-голосования на сайте конкурса www.missoffice.org гости и зрители выбрали победительницу в номинации «Мисс зрительских симпатий». Ею стала Екатерина Вешкурцева, помощник аудитора ООО «Балтийская аудиторская компания», г. Санкт-Петербург.

Фото: Пресс-служба

Оргкомитет «Мисс Офис – 2021» благодарит всех, кто оказал помощь и поддержку в организации финального шоу: ювелирный дом Kabarovsky, Levrana , бренд модной одежды Antares, ,бренд деловой одежды Ovvio Style, бренд бесшовной спортивной одежды Smith Fit и бренд ALENA NEGA за предоставленные коллекции; генеральных партнеров – компании Parker, Stabilo , ACCO Brands, Святой Источник, ARIEL, генеральный эко партнер Synergetic; официальных партнеров: «СиДиСи Рус», BIC, Edding, Maped, Pilot, TORK, Sveto Copy, Jardin, Tess, Milan, Союзбланкиздат, Kores, BoardSYS, Colop, RENAISSANCE MOSCOW MONARCH CENTER HOTEL, отель Siyam World 5* (Мальдивы), Baikal View Hotel, художественная школа Art School Pa’Lett, школа иностранных языков Skyford, центр интернет-маркетинга Convert Monster, швейцарский бренд Valera, ProYachting, Starwind, бренд Schwarzkopf, Belor Design, Dress Code, а также стилистов от TJ Academy и визажистов MUAH AGENCY.

Фото: Пресс-служба

Выражаем благодарность digital-партнеру женскому порталу Passion.ru, генеральным партнерам: журналу «OK!», сетевому изданию Woman'sDay.ru, информационному сайту «Телепрограмма», женскому порталу «Ева.ру», интернет-газете «Дни.ру» и порталу «Я Покупаю». Благодарим постоянных информационных партнеров мероприятия: телеканал RU TV и KanzOboz.ru.

Ссылка на трансляцию шоу: www.missoffice.org/online.php

С 25 ноября 2021 года на официальном сайте www.missoffice.org начинается прием заявок на участие в 13-ом сезоне «Мисс Офис – 2022».

Учредитель и генеральный спонсор конкурса – компания «Комус».

Больше информации о конкурсе «Мисс Офис»:

www.missoffice.org
vk.com/missoffice
www.instagram.com/missoffice
www.facebook.com/missoffice

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