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Пресс-релизы
Тренды онлайн шопинга, которые помогают экономить

Тренды онлайн шопинга, которые помогают экономить

Объем рынка дистанционных продаж и и число виртуальных маркетплейсов, ритейлеров или со своими собственными брендами, растут ежегодно. И этому есть понятное объяснение – все больше потребителей предпочитают покупать все, от продуктов питания до автомобилей, в интернет. Это удобно, это быстро и это выгодно.
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Интернет-магазины со своим ТВ

Один из наиболее интересных трендов – это работа в русскоязычном сегменте интернета торговых площадок, у которых не просто есть видео-обзоры на популярные позиции товаров, а полноценный телемагазин, да еще и прямые эфиры с распродажей товаров собственного бренда. Один из таких ресурсов – Leomax.

Обычно такие интернет-магазины делают особый акцент на широком ассортимент продукции, от одежды и обуви до электроники и бытовых приборов.

Премиум-аккаунты и карты

Еще один тренд, к которому подключились такие крупные игроки виртуального рынка, как Ozon или даже Amazon – это предоставление платного премиум-доступа. Вы покупаете карту или подписку за фиксированную сумму, а взамен получаете доступ к товарам с дополнительными скидками, бесплатной доставкой и так далее. Если вы активно покупаете что-то в интернете, и часто заказываете товары на одном и том же сайте, премиум-условия помогут вам хорошо сэкономить в перспективе.

Некоторые торговые площадки также открывают владельцам премиум-аккаунтов доступы к закрытым распродажам и уникальным каталогам, которые недоступны простым пользователям.

Бонусные программы – это отдельный тренд. Как правило, цель бонусной программы – сделать так, чтобы вы покупали как можно больше или приводили в магазин новых покупателей из числа своих друзей. Чем больше активность – тем больше бонусов на счету.

Кэшбэк

Возврат части потраченных средств – это известный маркетинговый инструмент, повышающий потребительскую активность и лояльность аудитории покупателей к конкретному бренду или магазину.

Сейчас торговые площадки предлагают не просто кэшбэк, а возврат средств по двойному или тройному тарифу в периоды распродаж или ликвидации коллекций. Некоторые магазины начисляют возврат в виде баллов и позволяют оплачивать или до 100% последующих покупок.

Несмотря на то, что размер кэшбэка обычно не превышает нескольких процентов, при активном шопинге даже 1% средств, которые вернутся на счет «просто так», кажутся не таким уж невыгодным предложением.

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