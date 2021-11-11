Анонсирована конкурсная программа "Телемании – 2021"

На “Телеманию – 2021” пришло более 550 заявок из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Челябинска, Краснодара, Калининграда, Тамбова, Ростова-на-Дону, Брянска, Казани, Крыма, а также Беларуси, Украины, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и пр. В конкурс попали лучшие из лучших.
Победителей определит жюри во главе с его Президентом Дмитрием Дибровым, журналистом, шоуменом, телеведущим, продюсером и режиссёром.
В состав Профессионального жюри "Телемании – 2021" вошли:
- Юрий Быков, режиссер ("Метод", "Дурак", "Завод" и пр.)
- Андрей Ульянин, директор по контенту SHOT TV
- Давид Шнейдеров, режиссёр, теле– и радиоведущий, киножурналист
- Алексей Лихницкий, продюсер
- Влад Аганов, радиоведущий, продюсер, сооснователь издательства подкастов KULTBAZA
- Дмитрий Якунин, Исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России, продюсер
- Нина Ромодановская, главный редактор интернет-портала ПрофиСинема, доцент ВГИК
- Мария Поддубная, актриса
- Дмитрий Заслуев, заместитель исполнительного директора Международной академии телевидения и радио (IATR), государственный советник Российской Федерации, заслуженный работник культуры
- Римма Моисеева, заместитель директора Российского государственного архива кинофотодокументов (РГФКФД)
Молодежное жюри "Телемании – 2021" представлено студентами Института кино и телевидения (ГИТР).
Победители будут объявлены в рамках Церемонии закрытия Международного открытого молодежного фестиваля телевизионных программ и фильмов "Телемания" в концертном зале "Останкино" во Всемирный день телевидения 21 ноября 2021.
Телемания Junior
- "ID-PROJECT | Вокруг Новокузнецка. Выпуск 1", реж. Татьяна Пархачёва (МАУ ДО Детско-юношеский центр "Орион", студия молодёжной тележурналистики "ID-MEDIA")
- "liberté dans l’art", реж. Виктория Григорьева (АНОО "Гуманитарная школа" г. Дедовска Истринского района Московской области)
- "Постмодернизм в кинематографе", реж. Арина Воронина (Школа ГБОУ № 1793)
- "Смотри, чтобы я тебя услышал", реж. Владимир Данилов (Медиацентр "Три кита", МОУ Гимназия Сертолово)
- "Экспедиция на зимний берег Белого моря", реж. Алина Каргополова (Студия "В Связке-Юниор", телеканал "Регион 29")
- "Way down we go", реж. Алиса Полунина (ГБОУ школа № 1637)
Телемания Individual
- "S[QUARE]D", реж. Елена Гудкова
- "Авако", реж. Ксения Пчелинцева
- "Хорошая девочка Лида", реж. Антон Елисеев
- "Зарница", реж. Алена Шевченко
- "Сестра", реж. Алина Доценко
- "После нас", реж. Инна Цгоева
- "Как разжечь потухший огонь", реж. Сергей Филатов
Телемания Professional
- "Бред", реж. Ждан Тихонов (Краснодарский государственный университет культуры и искусств)
- "Гоголь-Моголь", реж. Александр Котт (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова)
- "Особенные", реж. Роман Померанцев (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)
- "Подводная война на Балтике. М-96", реж. Сергей Мерзляков, Сергей Нейлау (Институт кино и телевидения (ГИТР)
Телемания, основной конкурс
Лучший репортаж
- "Неправильные", автор Инесса Хачатрян (Институт кино и телевидения (ГИТР)
- "Тик-ток головного мозга", автор Маргарита Орловская (Институт кино и телевидения (ГИТР)
- "Война и мир на улице Рубинштейна", автор Надежда Подберезных (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)
Лучший документальный фильм
- "Наследие предков", реж. Аманат Рахманова (Кыргызско-Турецкий университет «Манас»)
- "Без тормозов", реж. Сергей Рахамимов (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)
- "Жизнь вечная", реж. Анна Бондарь (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова)
- "Родченко", реж. Иван Батурин (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)
- "В поиске", реж. Вероника Рубцова (Институт кино и телевидения (ГИТР)
- "В эту страну"…, реж. Дарья Фирсова (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова)
Лучший игровой короткометражный фильм
- "Cop", реж. Роман Синицын (Высшая школа режиссёров и сценаристов)
- "Скользкая дорога", реж. Гульнара Айтмаматова (Кыргызско-Турецкий университет "Манас")
- "Берега", реж. Есения Антипина (Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д Макаровой)
- "Обуза", реж. Манзарали Шерали (Таджикский государственный институт искусств имени М. Турсунзаде)
- "Убийца", реж. Виктор Салимьянов (Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова)
Лучший web-проект / телевизионная программа
- "Факультет по обмену. Медик vs Философ", авторы Наталья Безрукова, Ольга Плешко, Арина Родионова (Новосибирский государственный университет)
- "Чёрное зеркало", автор Анастасия Суковская (Институт кино и телевидения (ГИТР)
- "Радио и война", автор Маргарита Карпюк (Институт кино и телевидения (ГИТР)
Лучшее короткое видео (реклама, клип, арт)
- "Milliseconds", реж. Дарья Анастюк (Институт кино и телевидения (ГИТР)
- "Тик-так", реж. Максим Емельянов (Липецкий государственный технический университет)
- "Дан Вирлан", реж. Даниил Демичев (Институт кино и телевидения (ГИТР)
Лучшая работа режиссёра
- "Тик-так", реж. Максим Емельянов (Липецкий государственный технический университет)
- "Берега", реж. Есения Антипина (Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д Макаровой)
- "Милюта", реж. Даниил Демичев (Институт кино и телевидения (ГИТР)
- "Без тормозов", реж. Сергей Рахамимов (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)
Лучшая работа журналиста / репортёра
- Маргарита Орловская ("Тик-ток головного мозга", Институт кино и телевидения (ГИТР)
- Анастасия Суковская ("Чёрное зеркало", Институт кино и телевидения (ГИТР)
- Надежда Подберезных ("Война и мир на улице Рубинштейна", Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)
Лучшая операторская работа
- Есения Антипина ("Берега", Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д Макаровой)
- Елизавета Волошина ("Жизнь вечная", Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова)
- Семён Кретов ("Последний танец", Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова)
- Эржан Аракеев ("Человек-вселенная", Университет Центральной Азии)
Лучшая работа звукорежиссёра
- Дарья Чекулаева ("С определенным местом жительства", Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова)
- Андрей Егоров ("Берега", Якутский колледж культуры и искусств им. А.Д Макаровой)
- Николай Александров ("Милюта", Институт кино и телевидения (ГИТР)
Лучшая работа художника
- Всеволод Булавкин ("Seva kills the coronavirus", Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова)
- Андрей Зашихин ("The Way", Уральский государственный архитектурно-художественный университет)
- Наталья Потемкина ("Fire Granny – Девки пляшут", Школа дизайна НИУ ВШЭ)
- Анастасия Мяделец ("Нелюбовь", Российский институт театрального искусства – ГИТИС)
Лучший сценарий
- Леонид Никифоров ("Бессонница", Институт кино и телевидения (ГИТР)
- Иван Батурин ("Родченко", Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)
- Манзарали Шерали, Некруз Джалилиён ("Обуза", Таджикский государственный институт искусств имени М. Турсунзаде)
- Дина Семыкина ("В последний путь", Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)
- Владислав Кутузов и Мирослав Станкович ("Убийца", Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова)
Лучшая работа продюсера
- Лилия Логинова ("Тик-ток головного мозга", Институт кино и телевидения (ГИТР)
- Сергей Мельников ("Убийца", Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова)
- Виктория Чернова ("В последний путь", Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения)
Международный открытый молодежный фестиваль телевизионных программ и фильмов "Телемания" учрежден Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году, проводится при патронаже Международной академии телевидения и радио (IATR). В 2021 году фестиваль получил грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи.
Информационные партнёры фестиваля: CINEPROMO, Moviestart.ru, Кино-Театр.Ру, Искусство кино, Типичная Москва, Time Out, ProfiCinema.ru, АртМосковия, Работники ТВ, REALISTFILM.INFO, Люди в культуре, КиноРепортер, ЦКК “Мотор”, Kinometro.ru, Гильдия неигрового кино, SHOT TV, Радио 1, Студенты Москвы, Дни.Ру, газета "Версия", Бюллетень кинопрокатчика, Theory & Practice.
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По вопросам получения дополнительной информации:
- Александр Скоробогатов – telemania@gitr.ru
- Елена Коржаева – cinepromo@yandex.ru, +79175594566