В Москве пройдет серия паблик-токов на тему "Кино и урбанистика"

Онлайн-трансляции будут доступны на странице фестиваля ВКонтакте, а также на Смотри Mail.ru.
22 августа 2020
13:00
Паблик-ток: Прикладная урбанистика и переосмысление городских пространств
Спикеры:
- Алексей Мюцентендлер, блогер
- Юрий Григорян, архитектор, сооснователь и руководитель архитектурного бюро "Меганом", преподаватель архитектурного проектирования в МАИ, директор образовательных программ Института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка"
- Святослав Мурунов, идеолог сети Центра прикладной урбанистики (на протяжении 18 лет занимается исследованиями российских городов и городских сообществ)
- Дарья Хомякова, центр короткометражного кино "Мотор"
Что такое урбанистика и чем она занимается? Чем урбанист отличается от привычных архитектора и градостроителя? Что такое идеальное общественное пространство и есть ли какие-то лекалы, на которые стоит ориентироваться? Как дела с неформальной жизнью обстоят в Москве – мы идем по американскому или европейскому сценарию? Как переосмысливаются городские пространства сейчас: пустыри, заброшенные заводы, набережные? Каковы достижения и провалы современной команды градоуправленцев в плане общественных пространств? Похорошела ли Москва при Сергее Собянине?
15:00
- Лекция: как
снимают историческое кино в условиях современного города?
Спикеры:
Эржена Тумурова, генеральный директор киностудии "МонУла Филмз" (г. Ула-Удэ), президент Фонда сохранения культурно-исторического наследия "Моё Отечество", руководитель проектов "Народный фильм "321-я Сибирская", "Сибирская творческая мастерская по военно-историческим фильмам", продюсер фильма "321-я Сибирская";
- Дмитрий Белов, кандидат исторических наук, президент Международного благотворительного фонда "Сталинградская битва", старший научный сотрудник Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации МО РФ
17:00
Паблик-ток: Секс в большом городе и на экране
Спикеры:
- Ксения Ратушная, режиссер фильма “Аутло”
- Егор Беликов, кинокритик (пишет для таких изданий, как “Искусство кино”, Forbes и Esquire)
- Виктор Тарасенко, актер
Что такое секс в большом городе с позиции художника? Должен ли экранный секс повторять фактический или у него другие задачи? Самые ненавистные штампы, связанные со съемками секса – как не надо, потому что это уже было 150 раз и можно ли секс снять нештампованно? Где грань межу порнографией, хайпом и экранным сексом, которые вплетается в киноповествование и его подпитывает? Отличается ли то, как снимают секс мужчины и женщины? Насколько принципиально снимать секс с позиции женщины – то, о чем говорят представители фем-движения? Насколько этично снимать подростковый секс? Что не так с сериалом “Нормальные люди”? Где заканчивается нормальный секс и начинается абьюз и харрасмент? Есть ли в сексе вообще границы нормы?
23 августа 2020
12:00
Восприятие себя в
городской среде. Настя Пак о бодипозитиве, самооценке, весе, сексуальности и
своем проекте ПакYou
Спикер: Анастасия Пак, телеведущая и блогер
14:00
PR городов: формирование
имиджа города средствами кино, событийного PR и рекламы
Спикеры:
- Евгений Григорьев, режиссер
Андрей Золотуха, директор фестиваля короткого метра KONIK
Екатерина Евлентьева, управляющий директор агентства PR Idea Grande
- Куба Снопек, архитектор, автор книги “Беляево навсегда”
- Иван Дементиевский, фотограф (снимал
для таких изданий, как Аэрофлот и Men’s Health), тревел-блогер
Иван Усольцев, редактор проекта "Прогулки по Москве"
Что такое PR города или страны и какие задачи решает? Должен ли PR нести какую-то социально-активную функцию? Можно ли репрезентовать уродливую хрущевскую архитектуру спального района так, чтобы его жители захотели внести свои условные Беляево или Черемушки список наследия ЮНЕСКО и насколько нужно это делать? Есть случаи, когда PR бессилен и нужно всё сносить или перестраивать? Почему Москва так и не стала Бали с его избытком places-to-be? Насколько важна нематериальная, эмоционально-психическая сторона города, его код в рамках реализации PR-кампании? Как PR-специалисты сотрудничают с госструктурами и урбанистами?
16:00
Паблик-ток с Петром Бусловым, режиссером культового фильма “Бумер”, “Высоцкий. Спасибо, что живой”, сериалов “Домашний арест” и “Окаянные дни”Онлайн-трансляции будут доступны на странице фестиваля ВКонтакте, а также на Смотри Mail.ru.