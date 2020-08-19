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В Москве пройдет серия паблик-токов на тему

В Москве пройдет серия паблик-токов на тему "Кино и урбанистика"

Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press/www.globallookpress.com
22 и 23 августа 2020 в рамках московского фестиваля короткометражного кино KONIK на территории арт-кластера "Красный Октябрь" в клубе "Эллинг" пройдут CINEPROMO PUBLIC TALKS, объединенные общей темой "Кино и урбанистика". Среди спикеров представители российской кино– и медиаиндустрии, урбанисты, архитекторы, PR-специалисты, которые расскажут о формировании имиджа городов и переосмыслении городских пространств, восприятии себя и самооценке в городской среде, отношениях в большом городе и на экране.
поделиться

Онлайн-трансляции будут доступны на странице фестиваля ВКонтакте, а также на Смотри Mail.ru.

22 августа 2020

13:00
Паблик-ток: Прикладная урбанистика и переосмысление городских пространств
Спикеры:

  • Алексей Мюцентендлер, блогер
  • Юрий Григорян, архитектор, сооснователь и руководитель архитектурного бюро "Меганом", преподаватель архитектурного проектирования в МАИ, директор образовательных программ Института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка"
  • Святослав Мурунов, идеолог сети Центра прикладной урбанистики (на протяжении 18 лет занимается исследованиями российских городов и городских сообществ)
  • Дарья Хомякова, центр короткометражного кино "Мотор"

Что такое урбанистика и чем она занимается? Чем урбанист отличается от привычных архитектора и градостроителя? Что такое идеальное общественное пространство и есть ли какие-то лекалы, на которые стоит ориентироваться? Как дела с неформальной жизнью обстоят в Москве – мы идем по американскому или европейскому сценарию? Как переосмысливаются городские пространства сейчас: пустыри, заброшенные заводы, набережные? Каковы достижения и провалы современной команды градоуправленцев в плане общественных пространств? Похорошела ли Москва при Сергее Собянине?

15:00

  • Лекция: как снимают историческое кино в условиях современного города?
    Спикеры:
    Эржена Тумурова, генеральный директор киностудии "МонУла Филмз" (г. Ула-Удэ), президент Фонда сохранения культурно-исторического наследия "Моё Отечество", руководитель проектов "Народный фильм "321-я Сибирская", "Сибирская творческая мастерская по военно-историческим фильмам", продюсер фильма "321-я Сибирская";
  • Дмитрий Белов, кандидат исторических наук, президент Международного благотворительного фонда "Сталинградская битва", старший научный сотрудник Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации МО РФ

17:00
Паблик-ток: Секс в большом городе и на экране
Спикеры:

  • Ксения Ратушная, режиссер фильма “Аутло”
  • Егор Беликов, кинокритик (пишет для таких изданий, как “Искусство кино”, Forbes и Esquire)
  • Виктор Тарасенко, актер

Что такое секс в большом городе с позиции художника? Должен ли экранный секс повторять фактический или у него другие задачи? Самые ненавистные штампы, связанные со съемками секса – как не надо, потому что это уже было 150 раз и можно ли секс снять нештампованно? Где грань межу порнографией, хайпом и экранным сексом, которые вплетается в киноповествование и его подпитывает? Отличается ли то, как снимают секс мужчины и женщины? Насколько принципиально снимать секс с позиции женщины – то, о чем говорят представители фем-движения? Насколько этично снимать подростковый секс? Что не так с сериалом “Нормальные люди”? Где заканчивается нормальный секс и начинается абьюз и харрасмент? Есть ли в сексе вообще границы нормы?

23 августа 2020

12:00

Восприятие себя в городской среде. Настя Пак о бодипозитиве, самооценке, весе, сексуальности и своем проекте ПакYou
Спикер: Анастасия Пак, телеведущая и блогер

14:00

PR городов: формирование имиджа города средствами кино, событийного PR и рекламы
Спикеры:

  • Евгений Григорьев, режиссер
    Андрей Золотуха, директор фестиваля короткого метра KONIK
    Екатерина Евлентьева, управляющий директор агентства PR Idea Grande
  • Куба Снопек, архитектор, автор книги “Беляево навсегда”
  • Иван Дементиевский, фотограф (снимал для таких изданий, как Аэрофлот и Men’s Health), тревел-блогер
    Иван Усольцев, редактор проекта "Прогулки по Москве"

Что такое PR города или страны и какие задачи решает? Должен ли PR нести какую-то социально-активную функцию? Можно ли репрезентовать уродливую хрущевскую архитектуру спального района так, чтобы его жители захотели внести свои условные Беляево или Черемушки список наследия ЮНЕСКО и насколько нужно это делать? Есть случаи, когда PR бессилен и нужно всё сносить или перестраивать? Почему Москва так и не стала Бали с его избытком places-to-be? Насколько важна нематериальная, эмоционально-психическая сторона города, его код в рамках реализации PR-кампании? Как PR-специалисты сотрудничают с госструктурами и урбанистами?

16:00
Паблик-ток с Петром Бусловым, режиссером культового фильма “Бумер”, “Высоцкий. Спасибо, что живой”, сериалов “Домашний арест” и “Окаянные дни”Онлайн-трансляции будут доступны на странице фестиваля ВКонтакте, а также на Смотри Mail.ru.

19 августа 2020, 18:08

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