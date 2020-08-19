В Москве пройдет серия паблик-токов на тему "Кино и урбанистика"

22 и 23 августа 2020 в рамках московского фестиваля короткометражного кино KONIK на территории арт-кластера "Красный Октябрь" в клубе "Эллинг" пройдут CINEPROMO PUBLIC TALKS, объединенные общей темой "Кино и урбанистика". Среди спикеров представители российской кино– и медиаиндустрии, урбанисты, архитекторы, PR-специалисты, которые расскажут о формировании имиджа городов и переосмыслении городских пространств, восприятии себя и самооценке в городской среде, отношениях в большом городе и на экране.

Онлайн-трансляции будут доступны на странице фестиваля ВКонтакте, а также на Смотри Mail.ru.

22 августа 2020

13:00

Паблик-ток: Прикладная урбанистика и переосмысление городских пространств

Спикеры:

Алексей Мюцентендлер, блогер

Юрий Григорян, архитектор, сооснователь и руководитель архитектурного бюро "Меганом", преподаватель архитектурного проектирования в МАИ, директор образовательных программ Института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка"

Святослав Мурунов, идеолог сети Центра прикладной урбанистики (на протяжении 18 лет занимается исследованиями российских городов и городских сообществ)

Дарья Хомякова, центр короткометражного кино "Мотор"

Что такое урбанистика и чем она занимается? Чем урбанист отличается от привычных архитектора и градостроителя? Что такое идеальное общественное пространство и есть ли какие-то лекалы, на которые стоит ориентироваться? Как дела с неформальной жизнью обстоят в Москве – мы идем по американскому или европейскому сценарию? Как переосмысливаются городские пространства сейчас: пустыри, заброшенные заводы, набережные? Каковы достижения и провалы современной команды градоуправленцев в плане общественных пространств? Похорошела ли Москва при Сергее Собянине?

15:00

Лекция: как снимают историческое кино в условиях современного города?

Спикеры:

Эржена Тумурова, генеральный директор киностудии "МонУла Филмз" (г. Ула-Удэ), президент Фонда сохранения культурно-исторического наследия "Моё Отечество", руководитель проектов "Народный фильм "321-я Сибирская", "Сибирская творческая мастерская по военно-историческим фильмам", продюсер фильма "321-я Сибирская";

Спикеры: Эржена Тумурова, генеральный директор киностудии "МонУла Филмз" (г. Ула-Удэ), президент Фонда сохранения культурно-исторического наследия "Моё Отечество", руководитель проектов "Народный фильм "321-я Сибирская", "Сибирская творческая мастерская по военно-историческим фильмам", продюсер фильма "321-я Сибирская"; Дмитрий Белов, кандидат исторических наук, президент Международного благотворительного фонда "Сталинградская битва", старший научный сотрудник Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации МО РФ

17:00

Паблик-ток: Секс в большом городе и на экране

Спикеры:

Ксения Ратушная, режиссер фильма “Аутло”

Егор Беликов, кинокритик (пишет для таких изданий, как “Искусство кино”, Forbes и Esquire)

Виктор Тарасенко, актер

Что такое секс в большом городе с позиции художника? Должен ли экранный секс повторять фактический или у него другие задачи? Самые ненавистные штампы, связанные со съемками секса – как не надо, потому что это уже было 150 раз и можно ли секс снять нештампованно? Где грань межу порнографией, хайпом и экранным сексом, которые вплетается в киноповествование и его подпитывает? Отличается ли то, как снимают секс мужчины и женщины? Насколько принципиально снимать секс с позиции женщины – то, о чем говорят представители фем-движения? Насколько этично снимать подростковый секс? Что не так с сериалом “Нормальные люди”? Где заканчивается нормальный секс и начинается абьюз и харрасмент? Есть ли в сексе вообще границы нормы?

23 августа 2020

12:00

Восприятие себя в городской среде. Настя Пак о бодипозитиве, самооценке, весе, сексуальности и своем проекте ПакYou

Спикер: Анастасия Пак, телеведущая и блогер

14:00

PR городов: формирование имиджа города средствами кино, событийного PR и рекламы

Спикеры:

Евгений Григорьев, режиссер

Андрей Золотуха, директор фестиваля короткого метра KONIK

Екатерина Евлентьева, управляющий директор агентства PR Idea Grande

Андрей Золотуха, директор фестиваля короткого метра KONIK Екатерина Евлентьева, управляющий директор агентства PR Idea Grande Куба Снопек, архитектор, автор книги “Беляево навсегда”

Иван Дементиевский, фотограф (снимал для таких изданий, как Аэрофлот и Men’s Health), тревел-блогер

Иван Усольцев, редактор проекта "Прогулки по Москве"

Что такое PR города или страны и какие задачи решает? Должен ли PR нести какую-то социально-активную функцию? Можно ли репрезентовать уродливую хрущевскую архитектуру спального района так, чтобы его жители захотели внести свои условные Беляево или Черемушки список наследия ЮНЕСКО и насколько нужно это делать? Есть случаи, когда PR бессилен и нужно всё сносить или перестраивать? Почему Москва так и не стала Бали с его избытком places-to-be? Насколько важна нематериальная, эмоционально-психическая сторона города, его код в рамках реализации PR-кампании? Как PR-специалисты сотрудничают с госструктурами и урбанистами?

16:00

Паблик-ток с Петром Бусловым, режиссером культового фильма “Бумер”, “Высоцкий. Спасибо, что живой”, сериалов “Домашний арест” и “Окаянные дни”Онлайн-трансляции будут доступны на странице фестиваля ВКонтакте, а также на Смотри Mail.ru.