Intercharm Professional 2020 пройдет в онлайн-формате

Выставка INTERCHARM Professional ежегодно объединяет десятки тысяч профессионалов индустрии красоты, становится платформой для обмена знаний, идей и опыта, развития бизнеса и специалистов.

В период, когда большая часть индустрии находится дома на самоизоляции, проект INTERCHARM направил все усилия на создание полезного образовательного контента, чтобы профессиональное сообщество продолжало развиваться и получать самую актуальную информацию о косметическом рынке.

За последние недели INTERCHAM еще больше объединил специалистов индустрии, ресурсы проекта стали площадками для профессионального диалога и обмена информацией, местом поддержки специалистов.

В связи с развитием ситуации вокруг COVID-19, наиболее правильным будет не подвергать риску участников, собираясь таким большим количеством человек в пределах выставочного комплекса. Здоровье и безопасность участников, посетителей и партнеров выставки является приоритетом INTERCHARM.

Но индустрия нуждается в потоке новых идей, вдохновенья и новых встречах с профессионалами. Именно поэтому было принято решение не отменять мероприятие, а изменить его площадку. INTERCHARM Professional пройдет 18-20 июня 2020 в новом технологическом онлайн-формате, где бизнес и специалисты смогут получить все возможности для обучения, общения, поиска решений и творческих открытий.

Команда INTERCHARM разработала новые дистанционные форматы проведения мероприятия, которые обеспечат максимальное количество возможностей, ежегодно предоставляемых выставкой, в этом году – онлайн.

В онлайн-формате компании-участники выставки смогут максимально подробно продемонстрировать все преимущества своих продуктов, детально рассказать о новых технологиях. А посетители виртуальных стендов смогут ознакомиться с полным ассортиментом продукции интересующего бренда и получить индивидуальную консультацию напрямую от специалистов. Благодаря системе подбора рекомендаций, основанной на механизмах искусственного интеллекта, каждый посетитель получит список компаний, которые могут быть наиболее интересны конкретному посетителю.

Личное общение с представителями компаний или потенциальными партнерами можно будет продолжить в удобных онлайн-чатах, это прекрасная возможность задать вопросы о продукции и всех нюансах ее использования. Также предусмотрены групповые чаты, где можно поделиться впечатлениями о мастер-классах или обсудить текущую ситуацию на рынке.

INTERCHARM Professional гарантирует насыщенную онлайн-программу профессиональных мероприятий, охватывающих всю индустрию. Мероприятия программы можно будет посетить где бы вы ни были: дома или на работе, для этого необходим лишь доступ в интернет. Все мероприятия будут проходить исключительно в прямом эфире, так что каждый сможет задать интересующий вопрос спикерам. Ни один вопрос не окажется без внимания.

Конечно, команда INTERCHARM позаботилась, чтобы в это непростое время, когда бизнес и работа специалистов была поставлена на паузу, каждый представитель индустрии имел возможность посетить выставку и получить новые знания и поддержку профессионального сообщества. Именно поэтому билеты на выставку INTERCHARM Professional 2020 стали бесплатными. Необходимо лишь пройти регистрацию.