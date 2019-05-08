Денис Мацуев даст концерт в Кремле

В завершении концертного сезона 14 июня в Государственном Кремлевском Дворце вновь состоится невероятный праздник музыки и ритма. Один из самых известных классических музыкантов мира – Денис Мацуев – пригласил своих друзей, ведущих джазовых музыкантов страны, а также молодое, но не менее яркое поколение джазовых звездочек, чтобы подарить зрителям концерта виртуозное владение роялем, головокружительные джазовые импровизации, неординарные сочетания ритмов и гармоний, неожиданные дуэты и трио.

поделиться Специальным гостем концерта станет американская соул-дива Шенда Рул. "Пробуждающая души", "глубокая", "волшебная", "вызывающая мурашки по коже" – вот только некоторые из выражений, которыми пользуются музыкальные критики, характеризуя вокалистку, поэтессу, композитора и актрису. Певица с традициями госпела в душе, сердцем, наполненным музыкой соула и джазовыми интонациями в голосе. Джазовые концерты давно стали доброй традицией в концертном графике народного артиста России Дениса Мацуева. Его постоянные коллеги по сцене Айдар Гайнуллин (баян), Аркадий Шилклопер (валторна), Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные) уже не первый год являются участниками концертов легендарного пианиста. Денис Мацуев, являясь постоянными членом жюри телепроекта "Синяя птица", с исключительной точностью находит молодые дарования, способные уже составить конкуренцию своим старшим коллегам, а также выйти с ними на "ринг" и сразиться в виртуозности джазовых импровизаций. "Джаз в кругу друзей. Vol 2" Денис Мацуев (фортепиано) Шенда Рул (вокал) / США Айдар Гайнуллин (баян) Аркадий Шилклопер (валторна) Андрей Иванов (контрабас) Александр Зингер (ударные) Софья Тюрина (саксофон) Анастасия Тюрина (балалайка) Даниил Гулевич (ударные) Ярослава Симонова (вокал)

8 мая 2019, 14:13