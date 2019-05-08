Денис Мацуев даст концерт в Кремле
Специальным гостем концерта станет американская соул-дива Шенда Рул. "Пробуждающая души", "глубокая", "волшебная", "вызывающая мурашки по коже" – вот только некоторые из выражений, которыми пользуются музыкальные критики, характеризуя вокалистку, поэтессу, композитора и актрису. Певица с традициями госпела в душе, сердцем, наполненным музыкой соула и джазовыми интонациями в голосе.
Джазовые концерты давно стали доброй традицией в концертном графике народного артиста России Дениса Мацуева. Его постоянные коллеги по сцене Айдар Гайнуллин (баян), Аркадий Шилклопер (валторна), Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные) уже не первый год являются участниками концертов легендарного пианиста.
Денис Мацуев, являясь постоянными членом жюри телепроекта "Синяя птица", с исключительной точностью находит молодые дарования, способные уже составить конкуренцию своим старшим коллегам, а также выйти с ними на "ринг" и сразиться в виртуозности джазовых импровизаций.
"Джаз в кругу друзей. Vol 2"
Денис Мацуев (фортепиано)
Шенда Рул (вокал) / США
Айдар Гайнуллин (баян)
Аркадий Шилклопер (валторна)
Андрей Иванов (контрабас)
Александр Зингер (ударные)
Софья Тюрина (саксофон)
Анастасия Тюрина (балалайка)
Даниил Гулевич (ударные)
Ярослава Симонова (вокал)
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