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Денис Мацуев даст концерт в Кремле

Денис Мацуев. Фото: www.globallookpress.com
В завершении концертного сезона 14 июня в Государственном Кремлевском Дворце вновь состоится невероятный праздник музыки и ритма. Один из самых известных классических музыкантов мира – Денис Мацуев – пригласил своих друзей, ведущих джазовых музыкантов страны, а также молодое, но не менее яркое поколение джазовых звездочек, чтобы подарить зрителям концерта виртуозное владение роялем, головокружительные джазовые импровизации, неординарные сочетания ритмов и гармоний, неожиданные дуэты и трио. 
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Специальным гостем концерта станет американская соул-дива Шенда Рул. "Пробуждающая души", "глубокая", "волшебная", "вызывающая мурашки по коже" – вот только некоторые из выражений, которыми пользуются музыкальные критики, характеризуя вокалистку, поэтессу, композитора и актрису. Певица с традициями госпела в душе, сердцем, наполненным музыкой соула и джазовыми интонациями в голосе.

Джазовые концерты давно стали доброй традицией в концертном графике народного артиста России Дениса Мацуева. Его постоянные коллеги по сцене Айдар Гайнуллин (баян), Аркадий Шилклопер (валторна), Андрей Иванов (контрабас) и Александр Зингер (ударные) уже не первый год являются участниками концертов легендарного пианиста.

Денис Мацуев, являясь постоянными членом жюри телепроекта "Синяя птица", с исключительной точностью находит молодые дарования, способные уже составить конкуренцию своим старшим коллегам, а также выйти с ними на "ринг" и сразиться в виртуозности джазовых импровизаций.

"Джаз в кругу друзей. Vol 2"

Денис Мацуев (фортепиано)

Шенда Рул (вокал) / США

Айдар Гайнуллин (баян)

Аркадий Шилклопер (валторна)

Андрей Иванов (контрабас)

Александр Зингер (ударные)

Софья Тюрина (саксофон)

Анастасия Тюрина (балалайка)

Даниил Гулевич (ударные)

Ярослава Симонова (вокал)

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