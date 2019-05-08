Органный мир Аниме: музыкальное путешествие в мир фильмов Хаяо Миядзаки

Гениальный Хаяо Миядзаки получил кинематографический Оскар "за оказание глубокого влияния на мировую анимацию, вдохновляя целое поколение художников работать в этой области и освещая ее безграничный потенциал".
В его необычайных мирах грань между реальным и фантастическим так условна, что, кажется, нет ничего естественнее их неразрывности. Точно также звуки органа, легко отрываясь от пальцев музыканта, летят, увлекая слушателей в иные измерения. Именно эта способность к преодолению границ подсказала идею объединить музыку современного аниме и старинный инструмент.
Музыка и мастерство художника разбудят воображение, погрузят в созерцательное настроение и будут сопровождать вас в удивительном путешествии вместе с любимыми героями аниме, которые в каждом из знаменитых мультфильмов отправляются на поиски собственного пути и непременно его находят.
"Унесенные ветром", "Тоторо", "Ходячий замок" и музыка из других шедевров японского режиссера, будут исполнена лауреатами международных конкурсов Ксенией Свириденко (орган) и камерным оркестром Belcanto-orchestra.
Визуальным сопровождением концерта займется мастер песочной анимации Анна Иванова: все картины по мотивам фильмов будут воспроизведены в технике рисования песком и показаны на большом экране.
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