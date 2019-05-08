В Москве пройдет вручение премии "Doré Beauty Award"
В рамках премии будет проведен онлайн-чемпионат с возможностью побороться за звание лучшего мастера в своей категории и получить кубок. Выбирать победителя будут судьи и эксперты. Лучшие из лучших получат награды в различных номинациях в этот вечер.
Отдельный блок мероприятия будет посвящен самым успешным в сфере бизнеса. "Business Women&Men Award" – именно так будет названа данная часть вечера, во время которого вручат статуэтки теперь уже предпринимателям.
Премию также посетят и звездные гости, среди которых будут: Doni, Nazиma, Дарья Пынзарь, Нелли Ермолаева, Клава Кока, Вахтанг, Максим Завида, Надежда Грановская, Анастасия Крайнова, Анна Калашникова, группа Инфинити, Анна Котова-Дерябина, Маргарита Позорян и многие другие.
"Наша основная задача на данном мероприятии – выделить наиболее успешных брендов из сферы beauty&health и наградить за вклад в эту индустрию. Наша премия мотивирует и поддерживает развитие как лидеров рынка, так и новых, перспективных компаний, стимулирует внедрение передовых технологий. Премия "Doré" объединит на одной площадке более 300 VIP-beauty персон и артистов в этот вечер", – сказал основатель премии Максим Колпаков.
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