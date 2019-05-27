На фестивале "Все цвета джаза" объявили победителей V премии Радио JAZZ

25 мая в Москве в Саду "Эрмитаж" прошла юбилейная церемония вручения V премии Радио JAZZ 89.5 FM, посвященная музыкальной культуре, классическому и современному джазу. Учрежденная в 2014 году премия впервые вышла за рамки закрытого светского события, превратившись в большой джазовый фестиваль на открытом воздухе. Ведущими одного из ожидаемых джазовых мероприятий весны в этом году стали писатель, карикатурист Андрей Бильжо и участница третьего сезона шоу "Голос" Мариам Мерабова.



Многие знаменитости пришли поздравить победителей премии "Все цвета джаза" и Радио JAZZ 89.1 FM с знаменательным событием. В субботний вечер в Саду "Эрмитаж" под чарующие звуки джаза присутствовали селебрити: Александр Домогаров, Сергей Мазаев, Александр Олешко, Дмитрий Венедиктов, Виктор Добронравов, Ольга Тумайкина, Влад Лисовец, Антон Камолов, Катя Гордон, A’Studio, Светлана Журова, Марина Кравец, Елена Борщева, Анна Калашникова, Алиса Салтыкова, Виктория Пьер-Мари, Алина Ян, Анатолий Кролл, Алексей Козлов, Илья Легостаев, Анна Уколова, Александр Суворов, Маргарита Позоян, Дмитрий Четвергов, Александр Гудков, Евгений Бороденко, Алексей Швед, Сергей Пицца, Айсултан Сеитов, Дина Гарипова, Сергей Жилин, Олег Аккуратов и другие.

В этом году, за награды боролись в семи номинациях. Программный директор Радио JAZZ 89.1 FM Михаил Иконников вручил премию победителю в номинации "Восходящая звезда". Им стал уникальный российский музыкант, певец и пианист Олег Аккуратов, который исполнил несколько своих популярных композиций.

Лучшим в номинации "Мероприятие года" был объявлен "Международный день джаза", прошедший 30 апреля 2018 г. на лучших площадках Санкт-Петербурга. Поздравить на сцену победителя поднялась певица Катя Гордон.

"Фестивалем года" был назван фестиваль "Джаз в Саду Эрмитаж", который с успехом прошёл в 18 августа 2018 г. Для вручения этой номинации церемонию награждения посетил известный тележурналист Андрей Норкин, который и вручил премию радиоведущему Михаилу Грину.

"Площадкой года" экспертный совет Радио Jazz 89.1 FM признал "Московский концертный зал "Зарядье". Генеральный директор зала Ольга Жукова получила премию из рук актера Виктора Добронравова.

"Релизом года" был объявлен дебютный альбом одного из ведущих российских джазовых барабанщиков Саши Машина "Outside the Box". Для вручения награды популярному исполнителю на премию "Все цвета джаза" специально прибыл российский государственный деятель Михаил Александрович Мень. Приятным сюрпризом для гостей фестиваля стало короткое выступление победителя.

Талантливый джазовый трубач Вадим Эйленкриг оказался лучшим в номинации "Музыкант года". Музыкант поднялся на сцену, чтобы принять награду из рук представителя бренда Ambassador Platinum Натальи Гореловой. В знак уважения к премии JAZZ 89.1 FM выдающийся трубач в этот вечер исполнил несколько популярных песен.

Торжественную церемонию завершило вручение награды за "За вклад в развитие джазовой культуры в России", которую получил народный артист Российской Федерации, советский и российский джазовый пианист, композитор Игорь Михайлович Бриль. Генеральный директор ФГУП "Почта России" Николай Подгузов и его заместитель Рубен Оганесов вручили Игорю Михайловичу почетную награду, который в свою очередь порадовал всех сольным выступлением.

В течение фестивального дня и в перерывах между вручением премии перед гостями и поклонниками джаза выступали: Optimystica Orchestra, Guru Groove Foundation, Authentic Light Orchestra, Secret Atelier, BIG CITY SHOW, Виктория Каунаса (вокал) и Илья Морозов (саксофон).

Красивым музыкальным завершением вечера под открытым небом стало получасовое выступление Джазового Оркестра под управлением Петра Востокова.

Пятую по счету премию "Все цвета джаза" в Саду "Эрмитаж" можно по праву считать ярким началом большого фестивального джазового пути. За 5 лет премия, учрежденная Радио JAZZ 89.1 FM в 2014 году, превратилась из закрытого светского события в настоящий городской праздник на открытом воздухе. С момента основания премии "Все цвета джаза" на сцене выступили около 50 исполнителей.