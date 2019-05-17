Чистота и безопасность для самых маленьких: Fairy выпустил средство для детской посуды

Для своей семьи мы всегда стремимся выбирать только лучшее. В первую очередь это относится к малышам, которые особенно нуждаются в нашей любви и защите, даже в бытовых мелочах. поделиться Российские мамы – самые требовательные и разборчивые, когда дело касается здоровья близких: они не терпят компромиссов в вопросах качества и безопасности. Гель Fairy для мытья детской посуды, разработанный специально для российских семей, – это "умное" средство, объединившее несравненную эффективность Fairy и инновационную формулу с пониженным содержанием химических веществ. Преимущества Fairy для детской посуды: не содержит ароматизаторов;

безопасная и экономичная формула;

быстро справляется с засохшим жиром;

без остатка смывается водой даже с пластиковой посуды;

мягкий для рук. Гель для мытья детской посуды Fairy абсолютно безопасен в использовании, поскольку создан в сотрудничестве с ведущими экспертами и успешно прошел обязательные проверки качества и безопасности используемых материалов. Кроме того, средства для мытья посуды Fairy получили высший балл по результатам лабораторных испытаний Роскачества: безопасно в использовании;

не содержит в составе токсичных веществ и тяжелых металлов;

микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям;

хорошо смывается и не раздражает кожу рук;

эффективно справляется с загрязнениями.