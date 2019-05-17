Чистота и безопасность для самых маленьких: Fairy выпустил средство для детской посуды
Российские мамы – самые требовательные и разборчивые, когда дело касается здоровья близких: они не терпят компромиссов в вопросах качества и безопасности. Гель Fairy для мытья детской посуды, разработанный специально для российских семей, – это "умное" средство, объединившее несравненную эффективность Fairy и инновационную формулу с пониженным содержанием химических веществ.
Преимущества Fairy для детской посуды:
Гель для мытья детской посуды Fairy абсолютно безопасен в использовании, поскольку создан в сотрудничестве с ведущими экспертами и успешно прошел обязательные проверки качества и безопасности используемых материалов.
Кроме того, средства для мытья посуды Fairy получили высший балл по результатам лабораторных испытаний Роскачества:
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