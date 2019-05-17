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Премию JAZZ 89.1 FM впервые вручат в саду "Эрмитаж"

Фото: Пресс-служба
25 мая, в субботу в Москве в саду "Эрмитаж" пройдет ежегодная церемония вручения премии "Все цвета джаза", посвященная мировой и российской музыкальной культуре, классическому и современному джазу. 
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 За 5 лет премия, учрежденная Радио JAZZ 89.1 FM в 2014 году, превратилась из закрытого светского события в настоящий городской праздник и большой джазовый фестиваль на открытом воздухе. С момента основания премии "Все цвета джаза" на сцене выступили около 40 исполнителей.

Накануне летних каникул в одном из самых живописных московских парков гости фестиваля, родители с детьми и школьники могут приятно провести время, окунуться в море музыки и приятных эмоций. Организаторы фестиваля придумали большую развлекательную программу для всей семьи: музыкальный экспериментариум, развивающие мастер-классы, творческую лабораторию, мульт-сеансы с живым оркестром, детскую зону и лаунж-зону с фуд-кортом.

Сад "Эрмитаж" уже давно стал "меккой" модных событий и концептуальных эвентов. В этот раз он соберет под крышей фестиваля "Все цвета джаза" поклонников виниловой культуры на выездной сессии магазина Maximum Vinyl. Заядлые коллекционеры привезут с собой большой багаж винила оригинальных годов выпуска в жанрах классического и современного рока, джаза, инди, металла, панка, блюза, альтернативы, гранжа, глэма и прогрессив рока.

Партнер фестиваля "Фонд Валентина Серова" приготовил для посетителей увлекательные мастер-классы. В беседке сада "Эрмитаж" преподаватели студии ArtmeUp  создадут вместе с новоиспеченными учениками популярные картины из эпоксидной смолы на круглом холсте, интерьерные картины с различными силуэтами с использованием алкогольных чернил и индивидуальные брошки из уже заготовленных деревянных формочек.

Фото: Пресс-служба

Во время фестиваля гольф-клуб "Форест Хиллс" дарит уникальную возможность сделать первые шаги на гольф-дорожке. В течение дня с 14.00 гольф-тренер клуба научит как правильно держать клюшку для гольфа и сделать первый удар. Мастер-классы, уроки искусства игры в гольф, а также приятные сюрпризы – все это ждёт  поклонников джаза на площадке "Форест Хиллс" – место, где можно играть в гольф всей семьей!

Ключевым составляющим предстоящего праздника традиционно станет вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки за 2018 год – самые яркие выступления, самые долгожданные альбомы и самые модные площадки – будут отмечены Радио JAZZ 89.1 FM. Семь наград найдут самых достойных в следующих номинациях:

  • "За вклад в развитие джазовой культуры в России"
  • "Музыкант года"
  • "Релиз года"
  • "Мероприятие года"
  • "Площадка года"
  • "Открытие года"
  • "Фестиваль года" 

Среди российских звёзд джаза уже подтвердили своё участие: проект лидера группы Tequilajazzz Евгения Фёдорова Optimystica Orchestra, резиденты и лауреаты крупнейших фестивалей страны Guru Groove Foundation, джазовая певица с необычным голосом Мариам Мерабова, выдающийся трубачВадим Эйленкриг,этно-джазовая группа Authentic Light Orchestra, соул-фанк-группа Secret Atelier, заводная группа BIG CITY SHOW, под аккомпанемент которой пройдет показ мультфильмов от киностудии "Союзмультфильм".

Ведущие вечера – писатель, карикатурист Андрей Бильжо и певица Мариам Мерабова. Приглашенный Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова завершит своим выступлением торжественную церемонию.

Основная программа фестиваля состоит из 3-х блоков:

Lifestyle блок – с 14:00 до 19:00

Церемония награждения – с 19:00 до 21:00

Выступление хедлайнера – с 21:00 до 22:00

Вход – по билетам.

Возрастная категория 0+ 

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