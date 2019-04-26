Галерея Классической Фотографии приглашает на выставку мастеров кино и рекламы

На выставке ПЭКШОТ они представят на суд публики свои авторские работы, большей частью не связанные с профессиональной деятельностью. Это результат творчества свободных художников, произведения, созданные для себя, в свободное время.

Уникальный проект собрал живописные, графические и фотоработы лучших российских кинематографистов, а также сценические костюмы, видео-арт и другие произведения из области визуальных искусств. В общей сложности будет представлено более 200 работ. Среди них – проект "АнтиСелфи" Андрея Мерзликина – провокация, снятая актёром между дублями на съёмках исторического фильма. Серия "Песни Высоцкого" художника-постановщика фильмов Эдуарда Галкина ("Любовь-Морковь", "Ван-Гоги" и др.) – это попытка языком живописи исследовать творчество великого советского барда. Фотографии "обнажённых" городов мира – второй полюс притяжения режиссёра Александра Котта, известного широкому зрителю по фильмам "Спитак" и "Обратная сторона Луны".

"Для многих мастеров кино и рекламы авторское творчество – это отдушина, еще одно русло, по которому может течь поток их творческой энергии. Творческий человек, поставленный в условия коллективного производства, часто в рамки чужой творческой задачи или заказа не может, по словам одного из авторов, "обрести спокойствие без кистей и акрила". Индивидуальное творчество – это акт свободы. Выставляя работы, созданные исключительно "для себя", авторы не просто приоткрывают завесу из "движущихся картинок", чтобы показать свое лицо, они открывают душу", – рассказывает продюсер выставки ПЭКШОТ Владислав Щепин.

Помимо современных авторов, будет представлена экспозиция работ выпускников и преподавателей ВГИКа прошлых лет – Сергея Параджанова, Александра Гринберга и Леонида Лазарева в оригинальном, авторском исполнении.

ПЭКШОТ 2019 – это уже десятая, юбилейная выставка в рамках одноимённого проекта, стартовавшего в 2005 году. Коллективные и персональные выставки участников прошли на лучших выставочных площадках Москвы и Риги, в том числе, в ММСИ, ЦДХ, Центре фотографии имени братьев Люмьер, Rigas Makslas Telpa, Spikeri и др.

Выставка проводится при поддержке Союза кинематографистов, ВГИК им. Герасимова и киностудии им. Горького. Вдохновители и организаторы выставки ПЭКШОТ – Бренд-студия Pilotazh.

Галерея Классической Фотографии, Саввинская набережная, дом 23 стр. 1.