НАШЕ Радио бесплатно отвезет слушателей в отпуск

В преддверии юбилейного фестиваля "НАШЕСТВИЕ-2019" в эфире НАШЕго радио состоится розыгрыш путевок в уникальный весенний тур по Тверской области "НАШ ВОЯЖ. ТВЕРСКИЕ ВЫХОДНЫЕ" в компании звездных ведущих Андрея Ломанова, Тани Борисовой и Игоря Панькова.



Маршрут тура в Завидово – Домотканово – Тверь – Торжок – Медное был специально разработан для слушателей НАШЕго Радио. С 1 по 14 апреля в прямом эфире НАШЕго радио и УТ "Подъемники" будет разыграно 10 мест в туристическом автобусе.

Программа путешествия по Тверской области начнется с посещения музея "Государева дорога" в Завидово и усадьбы Фон Девизов Домотканово в Твери, а затем путешествие продолжится по историческим местам одного из самых старейших городов России – Торжка. Завершающей точкой маршрута тура станет посещение местной сырной фермы потомственного сыровара Пьетро Мацца. Участники тура "НАШ ВОЯЖ. ТВЕРСКИЕ ВЫХОДНЫЕ" – слушатели "НАШЕго радио" смогут не только сварить своими руками сыр на знаменитой сырной ферме, но и забраться на настоящую колокольню, послушать запрещенный в советские годы джаз и, конечно, провести массу интересных встреч, посетить много необычных мест и локаций.

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