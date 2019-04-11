Невероятные миры Жюля Верна открылись в Artplay

Выставка-приключение для всей семьи "Невероятные миры Жюля Верна" открылась в Малом зале выставочного пространства Artplay. Гостями открытия стали Глафира Тарханова, Ольга Ломоносова, Евгения Линович, Андрей Бартенев и другие.



Благодаря невероятному дару фантаста и футуролога Жюль Верн намного опередил свое время и подарил миру 108 гениальных научных идей, которые его современникам казались лишь смелым вымыслом. Многие из его фантастических предсказаний стали реальностью, например, полет на Луну или появление интернета, самолеты и вертолеты, видеосвязь и глубоководные погружения.

На выставке можно увидеть огромную скульптуру водолаза-гиганта (копию скафандра 1902 года), аэросани, уникальный интерактивный макет подводной лодки "Наутилус" с мельчайшими деталями интерьеров, а также узнать, кем на самом деле был капитан Немо. Специальная инсталляция позволяет услышать разные города мира и совершить звуковое кругосветное путешествие. Кроме этого, посетителей ожидает гигантская надувная Луна и воздушный шар, вагон-снаряд, в котором герои писателя полетели на Луну из пушки и много других объектов и видео-инсталляций, созданных по знаменитым книгам.

Ольга Ломоносова: "Мы хорошо знакомы с творчеством Жюля Верна. Моя старшая дочь Варя много читает и, конечно, она уже прочла и "20 000 лье под водой", и "Таинственный остров", и другие его книги. Кроме того, наверное, все дети помнят знаменитый мультфильм "Вокруг света за 80 дней". Однако, как выяснилось, младшая дочь Саша, наверное, в силу возраста практически не знает Верна, и эта выставка, как я надеюсь, даст первый толчок к его изучению. Здесь именно для детей в прекрасной игровой форме рассказывается о его книгах и изобретениях".

Глафира Тарханова: "На этой выставке мы погрузились в прошлые века, и одновременно в будущее, и это очень круто. Фантазия Жюля Верна, конечно, не может не поражать. Меня удивило, что старший сын даже помогал во время экскурсии и отвечал на вопросы. Но, конечно, мы еще не прочитали многое из наследия писателя, и сейчас, вдохновясь выставкой, даже купили книжки, чтобы дома продолжить знакомство с ним".