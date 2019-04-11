Невероятные миры Жюля Верна открылись в Artplay

0
Юбилей Пугачевой Форум Выборы президента Украины: Порошенко идет ко дну Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Четверг 11 апреля
Лента новостей
10:39
Назван элементарный способ похудеть
10:23
Путешественник Конюхов попал в очередной шторм на весельной лодке
10:18
На Филиппинах нашли неизвестный вид человека
10:09
Вскрылись секретные документы о расследовании гибели группы Дятлова
10:08
Умерла литературовед Шмелькова
09:00
Назвавшая Пугачеву фурией Кудрявцева лишилась самого ценного
08:22
Лорак в подворотне распекли за странный вид
08:17
"Таблетки уже не помогают": известная модель рассказала о неутешительном диагнозе
08:14
Сделано хаявление о военном перевороте в Судане
08:01
На территории Храма Христа Спасителя в центре Москвы произошел пожар
06:37
"Плохо выглядите": Лазарев перед "Евровидением" напугал внешним видом
04:16
Всплыли грязные подробности отношений дебошира Кокорина с любовницей
02:36
Избитая мужем пышка из "Дома-2" пошла на крайние меры
00:14
Танец принца Гарри с детьми растрогал народ
22:01
Объявлено о плане подрыва Крымского моста
22:01
"Не заигрывай": Пресняков устроил сцену ревности Подольской
21:48
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
21:35
Гуляющие Шейк и Купер сорвали съемку реалити-шоу
21:17
Зачем Порошенко и Зеленский вместе летят в Париж
21:11
Языкастую Скабееву вызвали на серьезный разговор
21:03
Отказавшаяся от цветов Брежнева запросила у народа подарки
20:36
Зарезавший женщину москвич пожаловался на самочувствие
20:30
Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем
20:25
Давняя страсть опустошила карманы Ксении Бородиной
19:51
Дарящая поцелуи Бузова вступилась за затравленного Лазарева
19:43
Жаждущий крови Порошенко размазал выскочку Зеленского
19:07
"Это ошибка": Сябитова предостерегла слабовольных женщин от провала
19:02
Под Москвой зоомагазин ограбили с помощью зонта
18:34
Тарасов отчитался о скромных тратах идеальной Костенко
18:18
Молодая жена Цекало вывалила грудь напоказ
18:03
Хочет соскочить: Трусливый Порошенко включил заднюю
17:54
"Мама спит с моим мужчиной": вскрывшийся любовный треугольник закончился скандалом у Шепелева
17:19
Топурию вынудили объясниться после слухов о возвращении к Гуфу
17:09
Зеленский нанес мощный удар обнаглевшему Лукашенко
16:48
Безумный Порошенко готов объявить войну России
16:47
Обнаружившая мертвого Булдакова актриса подробно рассказала о трагедии
16:46
На Боярскую с мужем обрушилась разбушевавшаяся стихия
16:42
Шведская семья Пономарева
16:24
Володин: Ежегодно из-за пьяных водителей гибнут тысячи человек
16:23
Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом
16:11
Володин выступил против увеличения рабочего дня для сельских женщин
16:05
"Словно девочка!": Шукшина удивила снимком без макияжа
15:59
Вскрылась сенсационная связь Малахова с измученной "подставами" Волочковой
15:52
Покаявшегося Порошенко "распяли" за русский язык
15:25
Выпотрошенная Екатерина Гусева: Это уже было невыносимо
15:16
Узнавшая о раке Мария Куликова приняла смелое решение
15:01
Ребенка с ВИЧ затравили всем городом
14:43
Самбурская закатила истерику после провала
14:30
В Кремле объявили победителя выборов на Украине
14:25
Разведенца Порошенко выковыривают с Украины
14:23
Официальное заявление об измене Кейт Миддлтон
14:19
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 апреля 2019 года
14:17
Звезду "Дома-2" разнесли за незнание географии (видео)
14:00
"Она такая тугая": неожиданное признание Борисова
13:56
Клиенты Сбербанка пожаловались на массовый сбой
13:54
Садальский заговорил о потрясающем сексе с Малышевой
13:39
Рублю пообещали быстрый взлет
13:30
Под Москвой поджигатель за ночь уничтожил две машины
13:23
В Воронеже водитель Mercedes специально сбил курсанта МЧС (видео)
13:02
Порошенко дорого заплатит за рекламу с Путиным
13:01
В Москве столкнулись автобус и маршрутка
13:01
"Все кончено": жена известного актера рассказала о смерти пятого ребенка
13:00
Плевок в душу: юбилейный концерт Пугачевой обернулся чудовищным скандалом
12:48
Названа дата закрытия опустевшего Крымского моста
12:48
Кержаков обратился к брошенному сыну
12:46
Под Петербургом безработный надругался над памятником героям ВОВ
12:36
Под Псковом налетчики похитили два миллиона рублей
12:28
Беременную Кабаеву сняли во время прогулки с четырьмя малышами
12:25
Дерзкий налет на ювелирный в Петербурге попал на видео
12:13
Музыкант Avicii выпустил новую песню через год после собственной смерти
12:06
Двуличная Меган Маркл лебезит перед Елизаветой II
11:55
Госпитализированной дочери Валерии сделали срочную операцию
11:38
Как живет 94-летний диктор Виктор Балашов
11:38
Ужас на могилах: девушка ослепла после посещения кладбища
11:35
Россияне пожертвовали любителям видеоигр 11,6 миллиарда
11:28
Жена о состоянии онкобольного Юдашкина: Пока нет предписаний врачей
11:16
Найден способ заглянуть в будущее
11:05
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Екатеринбурге
11:02
Кабмин и Верховный суд поддержали ужесточение наказания за "пьяные" ДТП
11:01
В Москве электричка сбила женщину
10:49
Хоркина заметно изменилась после ухода из спорта
10:42
Зеленскому нашли замену после скандала с наркотиками
10:28
Чемпионку Загитову гонят из большого спорта
10:24
Раскрыты главные признаки скорого развода
10:13
Замужем, с ребенком: что известно о снявшейся с Аршавиным красотке
09:48
Разработан революционный метод лечения ВИЧ
09:42
Россияне потеряли надежду на достойную зарплату
09:28
Кудрявцева назвала разозлившуюся Пугачеву фурией
09:23
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
08:57
Оленя в каске сделали мастером бригады вахтовиков (видео)
08:54
Тяжелобольная вдова Марьянова: Я настолько слаба и беспомощна
08:36
Нос Порошенко обличил его в грязной лжи
08:30
В аварии во время обгона пострадал ребенок
08:21
На Камчатке вулкан выбросил столб пепла на десять километров
08:13
Далай-ламу доставили в больницу с инфекцией
07:04
"Не царское это дело": звезды зря ждали появления юбилярши Пугачевой
06:30
Путин поставил на колени грубияна Лукашенко
05:03
"Завалил кабанятину": доведенный до бешенства участник шоу "Дом-2" отомстил жене
03:02
Связь с Россией потянула Зеленского на дно
01:01
Малышева раскрыла секрет "потрясающего секса"
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Завравшийся Порошенко пригрозил Путину
"Очень было приятно": Галкин и Тодоренко раскрыли свои чувства
Суд оставил экс-губернатора Хорошавина в колонии
Пугачева не оценила подарок от бывшего мужа Киркорова
"Раздели трупы": ужасные детали гибели группы Дятлова
"Прощай": новость о смерти потрясла фанатов Пьехи
Пресс-релизы

Невероятные миры Жюля Верна открылись в Artplay

Фото: Пресс-служба
Выставка-приключение для всей семьи "Невероятные миры Жюля Верна" открылась в Малом зале выставочного пространства Artplay. Гостями открытия стали Глафира Тарханова, Ольга Ломоносова, Евгения Линович, Андрей Бартенев и другие.  
поделиться

Благодаря невероятному дару фантаста и футуролога Жюль Верн намного опередил свое время и подарил миру 108 гениальных научных идей, которые его современникам казались лишь смелым вымыслом. Многие из его фантастических предсказаний стали реальностью, например, полет на Луну или появление интернета, самолеты и вертолеты, видеосвязь и глубоководные погружения.

Фото: Пресс-служба

На выставке можно увидеть огромную скульптуру водолаза-гиганта (копию скафандра 1902 года), аэросани, уникальный интерактивный макет подводной лодки "Наутилус" с мельчайшими деталями интерьеров, а также узнать, кем на самом деле был капитан Немо. Специальная инсталляция позволяет услышать разные города мира и совершить звуковое кругосветное путешествие. Кроме этого, посетителей ожидает гигантская надувная  Луна и воздушный шар, вагон-снаряд, в котором герои писателя  полетели на Луну из пушки  и много других объектов и видео-инсталляций, созданных по знаменитым книгам.  

Фото: Пресс-служба

Ольга Ломоносова: "Мы хорошо знакомы с творчеством Жюля Верна. Моя старшая дочь Варя много читает и, конечно, она уже прочла и "20 000 лье под водой", и "Таинственный остров", и другие его книги. Кроме того, наверное, все дети помнят знаменитый мультфильм "Вокруг света за 80 дней". Однако, как выяснилось, младшая дочь Саша, наверное, в силу возраста практически не знает Верна, и эта выставка, как я надеюсь, даст первый толчок к его изучению. Здесь именно для детей в прекрасной игровой форме рассказывается о его книгах и изобретениях".  

Фото: Пресс-служба

Глафира Тарханова: "На этой выставке мы погрузились в прошлые века, и одновременно в будущее, и это очень круто. Фантазия Жюля Верна, конечно, не может не поражать. Меня удивило, что старший сын даже помогал во время экскурсии и отвечал на вопросы. Но, конечно, мы еще не прочитали многое из наследия писателя, и сейчас, вдохновясь выставкой, даже купили книжки, чтобы дома продолжить знакомство с ним". 

Фото: Пресс-служба

11 апреля 2019, 10:35
ПРЕСС-РЕЛИЗ
11 апреля 2019
просмотры: 123

Гарифуллина и Абдразаков дадут необычный концерт в Крокусе

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
9 апреля 2019
просмотры: 123

В особняке в центре Москвы нашли призрак девушки

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
9 апреля 2019
просмотры: 123

В саду "Эрмитаж" пройдет вручение премии JAZZ FM

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
8 апреля 2019
просмотры: 123

Лидер A’STUDIO начинает поиск талантливых молодых музыкантов

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
8 апреля 2019
просмотры: 123

В Москве назвали самые яркие достижения звезд

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
7 апреля 2019
просмотры: 123

Советские актеры представили одежду молодых российских дизайнеров

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 апреля 2019
просмотры: 123

Известный французский арфист покоряет Москву

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 апреля 2019
просмотры: 123

Дмитрий Дюжев прочтет "Евгений Онегин" на сцене "Зарядья"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
5 апреля 2019
просмотры: 123

Mercedes-Benz Fashion Week Russia: День пятый

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
4 апреля 2019
просмотры: 123

МКБ выиграл конкурс на размещение облигаций госзайма Якутии

567

загрузить ещё

Политика

Зачем Порошенко и Зеленский вместе летят в Париж
Жаждущий крови Порошенко размазал выскочку Зеленского
Хочет соскочить: Трусливый Порошенко включил заднюю
Разведенца Порошенко выковыривают с Украины

Шоу-бизнес

Неожиданная выходка Меньшовой в прямом эфире потрясла народ
Панин публично врезал ведущему Первого канала
"Порвал американцев": к Киркорову пришла небывалая слава в США
Назвавшая Пугачеву фурией Кудрявцева лишилась самого ценного

Проишествия

Ужас на могилах: девушка ослепла после посещения кладбища
6-летняя девочка выжила после падения с 26 этажа
Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
На Василия Уткина совершено дерзкое нападение

Lifestyle

Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Плевок в душу: юбилейный концерт Пугачевой обернулся чудовищным скандалом

Примадонна пытается спастись от позора
Шоу-бизнес

Узнавшая о раке Мария Куликова приняла смелое решение

Звезда российских сериалов рассказала о личной трагедии
Шоу-бизнес

Лорак в подворотне распекли за странный вид

Исполнительница стала похожа на Майкла Джексона
Шоу-бизнес

Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем

Звезда опубликовала неоднозначный пост в соцсети

Гороскоп

Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду
"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Хоркина заметно изменилась после ухода из спорта
Сексуальные фото предполагаемой любовницы Андрея Аршавина
Звезды собрались на концерте в честь юбилея Пугачевой
Успенская без юбки показала роскошные ноги

Спорт

Всплыли грязные подробности отношений дебошира Кокорина с любовницей
Кержаков обратился к брошенному сыну
Садился сверху: друг рассказал о постыдных действиях Кокорина с мужчиной
Обманувший беременную жену известный футболист вышел на связь

Регионы

Объявлено о плане подрыва Крымского моста
Дерзкий налет на ювелирный в Петербурге попал на видео
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Екатеринбурге
Оленя в каске сделали мастером бригады вахтовиков (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru