Группа Heilung привезет в Россию представление эпохи викингов
Идея воссоздать в современном мире культурные традиции Северной Европы железного века и эпохи викингов пришла Каю Уве Фаусту, специализирующемуся на древнескандинавских текстах, и Кристоферу Юлю. Позже к коллективу присоединилась Мария Франц.
Звучание композиций группы построено на использовании традиционных скандинавских инструментов и голосов, которые возвращают слушателей к дохристианским временам, когда единение с природой было естественным, а тайны мира казались чем-то божественным и непостижимым. Heilung использует в своих произведениях древнескандинавские тексты из археологических артефактов, а аутентичное звучание древней цивилизации создает с помощью костей, бубнов, шума воды, деревянных щитов и копий.
В 2015 году группа Heilung записала свой первый студийный альбом Ofnir, а в 2017 году, после выпуска концертной записи под названием Lifa, группа приобрела популярность. В этом же году коллектив выступил на фестивале Midgardsblot в Норвегии, где (по версии журнала Metal Hammer UK) их шоу было названо одним из лучших.
17 апреля в Санкт-Петербурге и 19 апреля в Москве нас ожидают яркие театрализованные шоу воинственных викингов и шаманов. Чтобы передать истинный дух той эпохи, Heilung везет прямо из Дании целый грузовик массивных декораций с костями, черепами (поговаривают, в том числе человеческими) и прочими оккультными предметами, с помощью которых группа введет зрителей в настоящий первобытный транс.
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