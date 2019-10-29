"Моя Мишель" отметит юбилей в "Известия Hall"

Фронтвумен команды Таня Ткачук приглашает всех на этот праздник, чтобы зарядиться позитивом и искромётной энергией, которой точно хватит до конца предстоящей зимы.
"МОЯ МИШЕЛЬ" любит и может удивлять! Благодаря своему неординарному стилю группа по праву заслужила звание одной из самых ярких и запоминающихся на сцене. Тексты их песен пронзительны, полны эмоций и ироничны. Каждый слушатель может найти в них отражение своих чувств.
На Дне Рождения обязательно прозвучат полюбившиеся всем хиты про "Дуру", "Химию", "Настю" будут энергетика и драйв.