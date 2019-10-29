МУЗ-ТВ поддерживает детский футбол

Открытие
"Академии Гатаговых" прошло на домашней арене – манеже стадиона "Луч". В программе
мероприятия лучшие игроки российской премьер-лиги и сборной России по футболу
провели мастер-классы для юных футболистов, а Телеканал МУЗ-ТВ
предоставил всем будущим чемпионам уникальную возможность встретиться с
популярными артистами-ценителями российского футбола: солистами группы "Дискотека Авария" Алексеем Серовым и Алексеем Рыжовым, солистом группы MBAND Анатолием Цоем и народной артисткой Чеченской Республики певицей Согдианой.
Арман Давлетяров, генеральный директор МУЗ-ТВ, отметил: "После чемпионата мира по футболу, который проходил в России, наша сборная показала такие высокие результаты, что вся страна объединилась и болела за футболистов. Появление таких школ – это как раз следствие той поддержки зрителей и любви футболистов к тому, чем они занимаются"
Солист группы MBAND Анатолий Цой признался, что хотел бы отдать сына заниматься футболом: "Я недавно начал болеть за "Локомотив", а Алан Гатагов – воспитанник этого футбольного клуба. Мне очень приятно здесь находиться, познакомиться с ним лично. Сегодня прочувствовав эту атмосферу, мне захотелось поиграть в футбол. Я вообще играю в хоккей, в детстве – в баскетбол, но если у меня будет сын, я его обязательно отдам заниматься футболом. Это красивый вид спорта и прибыльный, если стать успешным футболистом".
Новая детская спортивная
школа "Академия Гатаговых" должна воспитать достойную смену российским игрокам
и содействовать развитию отечественного футбола, сделав его доступным для всех.
В частности, разработана специальная программа для многодетных семей, в рамках
которой оплачивается обучение только одного
ребенка, а остальные тренируются на безвозмездной основе. Также в академии
будет действовать система отбора талантливых детей для последующего обучения в
ведущих школах премьер-лиги. Кроме того, часть прибыли будет направляться на
строительство и ремонт спортивной инфраструктуры Москвы и Подмосковья.