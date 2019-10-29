Топ-6 показов Moscow Fashion Week в Гостином дворе

Неделя Моды в Москве прошла с 22 по 27 октября в Гостином дворе. В течение недели десятки дизайнеров представили свои коллекции на трех подиумах. Представляем вашему вниманию топовые показы прошедшей недели.

BORISMAMA

Новая коллекция бренда BORISMAMA – это результат долгой внутренней трансформации, это отражение внутреннего мира, сквозь призму творчества дизайнера Ульяны Донских. В новой коллекции гости показа увидели женственность, чувственность, тонкость, легкий шлейф небрежности, свободу, проявление себя настоящей – именно такой Ульяна видит каждую женщину, которая ставит своей задачей раскрыть душу и подарить чувство свободы и истинной женственности.

ЛЮБОВЬ И СЛАДОСТИ

Сеть кондитерских "Любовь и Сладости" представила новую коллекцию "Мода на Сладости SS 19/20". В коллекции представлены самые актуальные тренды из мира моды, но все они...съедобные! Туфли, сумки, кроссовки, даже Собака Кунса. Сюрреализм, геометрические формы, неоновые цвета – все это стало частью коллекции. Режиссером показа коллекции "Мода на Сладости SS 19/20" выступил модный режиссер Артем Кривда, по подиуму с тортами прошли не только модели, но и звездные друзья сети: Айза Анохина, Александр Гудков, Екатерина Волкова и другие.

ILYA SHIYAN

Fashion show ILYA SHIYAN Spring/Summer 2020 было посвящено 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и создано в коллаборации с телеведущим документалистом Валдисом Пельшем. Источником вдохновения для коллекции послужила история эскадрильи "Зодиак" и американского художника Фила Бринкмана, которую рассказал Валдис. В показе принимали участие Валдис Пельш (телеведущий, музыкант, шоумен), Владимир Сычев (актер кино и телевидения) и Дмитрий Грачев (актер, резидент Comedy Club).

VOLKY

Бренд VOLKY представил новую долгожданную осенне-зимнюю коллекцию. На подиуме показали верхнюю одежду в стиле sport-chic и casual для целеустремленных и успешных молодых людей. В новом сезоне VOLKY вновь обратились к анималистичной теме – куртки и парки с леопардовым принтом стали ярким акцентом всей коллекции. В отделке были использованы эко– и натуральный мех, а также глянцевые ткани и глиттер большой палитры неоновых оттенков, что, несомненно, сделало каждый образ заметным и трендовым.

Elena_Letuchaya

Первая коллекция под собственным брендом от Елены Летучей была представлена на Неделе моды в Москве. В поисках идеальных вещей для себя Елена создала новый проект для всех – одежду, в которую хочется одеваться. Маленькое черное платье и базовый гардероб – одни из самых простых и гениальных идей в мире моды, которая решает проблему "Нечего надеть". Все, что Елена Летучая создала для себя, теперь представлено в Летучем магазине.

LA STORY STORE

Бренд LA Story был основан в 2014 году певицей Анной Седоковой. С самого начала его отличительной чертой были яркие цвета в одежде и естественная сексуальность, пропитанная духом Лос-Анджелеса. LA Story – первый российский бренд, который представил street-style крупных городов с бунтарским стилем на российском рынке. Первый, кто ввел настоящий объем, oversize, unisex и свободу в своих формах, действиях и выражениях, не боясь цвета, формы и позволяя себе самовыражаться.