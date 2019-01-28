Грузины покорили Москву своим талантом

"Легенды Грузии" стали одним из самых успешных музыкально-хореографических зрелищ в мире, реализованных с помощью ультрасовременных технологий.



Шоу рассказывает о своей стране: ее истории, легендах и народе. Это потрясающая история о храбрости и сплоченности, о любви и уважении к женщине, и, конечно, о красоте и щедрости самой Грузии. В основе шоу лежит знаменитая грузинская легенда: когда Господь раздавал народам земли, грузинам было не до этого – они сидели за общим столом, пили, пели, танцевали и веселились. И когда они, наконец, пришли к Господу, у него больше не осталось земель. Тогда грузины пригласили его за свой стол, и Господь так прекрасно провел время, что, не раздумывая, отдал грузинам землю, которую припас для себя.

"Легенды Грузии" – это триумф кавказской культуры на мировой сцене. Этому способствует мастерское переплетение сюжетов из национальной истории Грузии и Кавказа, талантливо воплощенных в восхитительных танцах, музыке и песнях, дополняемых красочными костюмами, декорациями, фантастическим светом и фирменным звуком.

У грузинских танцев нет аналогов в мире. "Чтобы танцевать грузинские танцы, нужно родиться грузином", – объясняют танцоры. В свое время по движениям и осанке танцующего грузина родители невесты могли судить, стоит ли выдавать за него свою дочь. Танцевать на пальцах, вращаться на коленях, совершать невероятные па во время высокого прыжка – все это доступно немногим. "Легенды Грузии" – это незабываемое шоу, настоящее чудо, пронизанное любовью к Грузии, где все – порыв ветра, звон колоколов, величественное молчание гор и радостное журчание горных ручьев – ассоциируется с великолепной музыкой, многоголосным пением и радостным танцем жизни.

"Каждое представление шоу "Легенды Грузии" – это настоящий праздник для глаз и ушей", – пишет одна из крупнейших американских газет New York Post. Грузинским певцам и танцорам рукоплескали зрители более 50 стран мира на пяти континентах, где артисты выступали на самых престижных площадках. Они представляли свое искусство перед королями и главами государств многих стран мира. И они гордятся тем, что каждый раз шоу завершается продолжительной овацией и громкими аплодисментами стоя, которые благодарные зрители дарят артистам за доставленную радость.

"Легенды Грузии" – это шоу, которое должен увидеть каждый! Это лучшее, что есть в Грузии, – одной из самых богатых и щедрых земель мира!