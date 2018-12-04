Рождественский переполох: на "Флаконе" пройдет альтернативная ярмарка

Здесь не будет вырезанных из бумаги снежинок, аниматоров в костюмах северных оленей и Деда Мороза. И пока толпы туристов будут искать новогоднее настроение на Красной площади, креативное пространство подарит городу альтернативный формат.
Двухдневный рождественский переполох разделит территорию "Флакона" на четыре атмосферные зоны:
Самые яркие и особенные подарки соберет полюбившийся всем проект Le Picnic. Здесь можно будет приобрести авторскую одежду и обувь, оригинальные предметы интерьера, книги, бижутерию и многое другое. Маркет готовит особые футуристические решения в декоре, выполняющие роль камерных фотозон.
Зона "Арт" представит секретную выставку, подсвеченную флуоресцентным светом, видеоинсталляции и другие интерактивные решения. А праздничный фудкорт устроит настоящий гастрономический тур даже самому капризному гурману.
Особая роль отведена зоне сцены, которая разбавит традиционное предвкушение волшебства настроением настоящего зимнего рейва.
Вход свободный!
Время проведения: с 13:00 до 21:00
Дизайн-завод "Флакон", Москва, ул. Б. Новодмитровская, 36
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